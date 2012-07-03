《香港报摘》--其他报纸重要消息7月3日

金砖国家：2月24日股汇市收盘纵览
路透2月26日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月24日(周五)走势纵览。
* 明报:
--有消息指,香港交易所(0388.HK)上市科主管狄勤思短期内将会离职,港交所正与他商讨能否以顾问形式继续服务.港交所发言人则表示暂无消息公布.
* 星岛日报:
--按金融管理局新公布的银行承按数字中,5月份新批按揭中,一手物业占859宗,按月增长四成一或183宗,当中涉及金额达41亿港元;同期,二手物业批出按揭为7,944宗,按月少百分之二或162宗.
* 苹果日报:
--北角村商用土地本周五(6日)截标,估计成交价可达约81亿至85亿港元.
--中央公布透过CEPA(内地与香港关于建立更紧密经贸关系的安排)框架,准许本港金融机构在广东省设立消费金融公司.银行界称,若规范许可及条件配合,会非常有兴趣研究透过有效方式,在粤申设财务公司或信用卡机构,因有关业务潜力巨大,回报率可高逾30厘.
* 东方日报:
--金融管理局于今年4月放宽人民币贸易结算平仓限制后,消息指,人行上海分行6月中亦简化人民币贸易结算流程,银行在了解客户和尽职审查等原则下,为合资格企业结算时毋须再逐笔审核材料.
--国泰航空(0293.HK)行政总裁史乐山表示,国泰无意开展廉价航空以应付竞争对手的挑战.
* 文汇报:
--经中证监上周批准后,两只港股ETF(交易所买卖基金)将于下周一正式在内地发行,并于8月3日截止认购.从发行恒指ETF的华夏基金和国指ETF的易方达基金获悉,目前两家基金公司正紧锣密鼓地筹备ETF基金的申购和销售工作.
--由汇丰控股(0005.HK)借调至交通银行(3328.HK)(601328.SS)担任副行长的叶迪奇,经过逾七年任期,日前因年龄原因正式辞任.
--中材股份(1893.HK)发盈警,该公司预期截至6月30日止的6个月未经审计的净利润,将较2011年同期减少30%至50%.该公司指,业绩预减主因包括境外总包项目预计产生亏损,需要计提损失,以及少数项目进度没有达到预期.
* 大公报:
--绿城中国(3600.HK)公布,6月份销售金额为85.1亿元人民币,其中14.3亿元的协议销售额.较5月份大幅增加2.5倍.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 萧萍; 审校 乔艳红
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘 [PRESS-HK-CMN]
路透2月26日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月24日(周五)走势纵览。
路透2月24日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五的数据和路透计算，最近一周投机客增持美元多仓，为七周来首见。 截至2月21日当周，美元净多仓增至150.2亿美元，高于前周的149.9亿美元。 尽管美元净多仓增加，但今年以来美元表现仍然逊色，下跌约1.1%，之前在2016年上涨3.6%。 分析师称，投资者的行动可能超前了，他们自特朗普当选美国总统以来开始买入美元，特朗普承诺进行税改和基建支出来提振经济。 特朗普胜选后大概两个月，市场对于美国新政府的财政措施和税改计划仍然所知寥寥。 “我们认为美元应该走高，但投资者无疑需要更多令人信服的佐证，”BK资产管理公司的外汇策略执行董事Kathy Lien说。 她补充说，投资者就是不相信美国下个月就会升息。 CFTC数据还显示，日圆净空仓为50,162口，为两个多月来最低。 日圆今年以来上涨超过4%，因美元表现不佳。 特朗普下周将在国会参众两院的联合会议发表重要讲话。Lien
路透圣保罗2月24日 - 一位知情消息人士周五称，中国徐州工程机械集团有限公司(简称：徐工)正在与巴西工程公司OAS SA进行商谈，计划成立一家在非洲和拉美展开建筑业务的合资企业。