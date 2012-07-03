版本:
中国
亚洲 | 2012年 7月 3日 星期二 08:59 BJT

《香港报摘》--其他报纸重要消息7月3日

* 明报:

--有消息指,香港交易所(0388.HK)上市科主管狄勤思短期内将会离职,港交所正与他商讨能否以顾问形式继续服务.港交所发言人则表示暂无消息公布.

* 星岛日报:

--按金融管理局新公布的银行承按数字中,5月份新批按揭中,一手物业占859宗,按月增长四成一或183宗,当中涉及金额达41亿港元;同期,二手物业批出按揭为7,944宗,按月少百分之二或162宗.

* 苹果日报:

--北角村商用土地本周五(6日)截标,估计成交价可达约81亿至85亿港元.

--中央公布透过CEPA(内地与香港关于建立更紧密经贸关系的安排)框架,准许本港金融机构在广东省设立消费金融公司.银行界称,若规范许可及条件配合,会非常有兴趣研究透过有效方式,在粤申设财务公司或信用卡机构,因有关业务潜力巨大,回报率可高逾30厘.

* 东方日报:

--金融管理局于今年4月放宽人民币贸易结算平仓限制后,消息指,人行上海分行6月中亦简化人民币贸易结算流程,银行在了解客户和尽职审查等原则下,为合资格企业结算时毋须再逐笔审核材料.

--国泰航空(0293.HK)行政总裁史乐山表示,国泰无意开展廉价航空以应付竞争对手的挑战.

* 文汇报:

--经中证监上周批准后,两只港股ETF(交易所买卖基金)将于下周一正式在内地发行,并于8月3日截止认购.从发行恒指ETF的华夏基金和国指ETF的易方达基金获悉,目前两家基金公司正紧锣密鼓地筹备ETF基金的申购和销售工作.

--由汇丰控股(0005.HK)借调至交通银行(3328.HK)(601328.SS)担任副行长的叶迪奇,经过逾七年任期,日前因年龄原因正式辞任.

--中材股份(1893.HK)发盈警,该公司预期截至6月30日止的6个月未经审计的净利润,将较2011年同期减少30%至50%.该公司指,业绩预减主因包括境外总包项目预计产生亏损,需要计提损失,以及少数项目进度没有达到预期.

* 大公报:

--绿城中国(3600.HK)公布,6月份销售金额为85.1亿元人民币,其中14.3亿元的协议销售额.较5月份大幅增加2.5倍.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 萧萍; 审校 乔艳红

台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]

中国报摘 [PRESS-CN-CMN]

香港报摘 [PRESS-HK-CMN]

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐