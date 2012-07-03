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亚洲 | 2012年 7月 3日 星期二 09:22 BJT

〔香港个股〕中材股份料上半年净利大幅下降,受累产品价格下滑和减值准备

路透香港7月3日电---全球主要水泥设备及工程服务供应商--中国中材股份(1893.HK)发出盈利警告,料中期净利将按年大幅度下降,受累期内主要产品售价大幅下滑.

公司的声明称,个别境外总包项目产生亏损,将导致公司需要计提相关损失,亦是导致公司截至6月底止上半年净利下滑的原因.

去年上半年,中材股份的净利为7.66亿元人民币.

此前已有多家内地水泥公司先后对上半年业绩发出预警,包括安徽海螺(0914.HK)(600585.SS)、华润水泥(1313.HK)、亚洲水泥(0743.HK)和山水水泥(0691.HK).因去年上半年内地水泥行业表现畅旺,但随着中国经济增长放缓,及固定资产投资增速下滑,对水泥的需求减弱,水泥价格走低.(完)

浏览中材股份其他新闻,请点选[1893.HK-CMN]

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--记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯

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