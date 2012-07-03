〔港报财经评论〕恒指料继续跑赢国指--经济日报6月30日

恒指料继续跑赢国指 /林瑞芬

市场之前对欧盟峰会预期降温,反而造就现况容易制造惊喜,欧盟直接纾困银行协议的公布,刺激港股,半年结及时冲喜,下半年开段或有小段反弹浪.恒指昨升416点或2.2%,收报19,441点,上半年累计升幅5.5%.相反,受利率市场化拖累重磅内银股及受全球经济低迷拖累资源股,国指同期上半年累计跌幅3.6%,跑输恒指.估计下半年,国指仍跑输恒指.因为中国内地仍要全力推动金融改革,指数成分股中,大型内银股让利势在,盈利不及以往黄金期,市场估全年盈利增长约10%多,没有催化剂的出现,股价很难大跃进.二来,重磅的资源股仍受累对全球经济疲弱的压力,如参考汇丰就刚发表研究报告指,中石油(0857.HK)仍受制于中国内地与国际油价差距影响,同时,油价下跌,中国内地对成品油的价格控制、存货亏损、成本上升以及暴利税影响,估计该股今年盈利将会下跌.加上,A股对照经济U形走向,今年企稳有余,但大爆升的条件不足,要待改革完成,释出红利才能构成大牛势.国指下半年要强势反弹,幅度超越恒指,怕且不容易.

微观港股上半年表现更趋明朗化,且见大部分中、小型企业股价挞落去之后,很难有反弹能力.相反,大蓝筹或大国企至少有波动可言,股价挞落去亦有反弹.中小企业股估值低残,一来市场购买力减少乏支持.二来企业营运的抗风险力一般为低.三来更关键是近年连番有民企股出现财务问题.就恒大地产(3333.HK)及雨润食品(1068.HK)近日被无真凭实据的消息指控,股价也见如斯强烈反应,显示造淡者未放手狙击弱势股,接货中小企股又怕盈利未如理想,更重要是惊市场无情情放箭中招,股价就算低残都难吸引投入买卖.相对而言,对大名牌、老字号股份的造淡好难太离谱,顶多指控受经济大环境拖累,但就难指控大孖沙富豪挪用公司资金,或造假数.

回顾上半年,全球股市又度过一场惊险,希腊因需要重选将”脱欧”恐惧推高,西班牙最终亦要提出救援.西班牙倒下,标志火向中心烧,欧洲领导人如不能阻止市场对欧债的疑虑,市场看淡的投资者下一步势向意大利债务问题发难,以该国”大到不能倒”的形势下,是有机会将欧元区推向分裂解体,但同时正由于此事关系重大,也有机会迫使强硬派德国多让步,在反覆的政治博弈中亦有可能最终将欧元区推至大统一局面——财政、银行及货币大联盟,欧元火里重生,到时美元地位将大受威胁.这步对投资者来讲太远了,还是先跟进欧债问题.(009)

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电力基建股,强势可延续 /余少文

2012年上半年股市结束,H股表现不如人意,仍然是死硬派,坚持A股可以转势,有助国企指数逆转.至于电力、基建和内房股上半年明显跑赢大市,这些行业股份强势或可持续到下半年.中国内地股市在上半年最后一个交易日走高,升幅超过1%.国企指数表现更佳,全日升238点或2.6%,收9,574点,成交额增加至139亿港元,75%主板H股随大市走高.红筹指数升74点或2%,收3,796点,成交额升至60亿港元.尽管国指造好,但基金、大户粉饰橱窗味道浓,因为国指上半年表现差劲,录得3.6%跌幅,指数比重最大的内银股更全数走低,跌幅由2%-23%不等,是国指跑输A股3个主要指数同期升1.2%至6.5%的原因之一.而国指上半年虽跌,仍有近40%主板H股逆势上升,表现最好的H股是广州药业(0874.HK),升幅达1.3倍,其次是天津天联(1265.HK)和富力地产(2777.HK)的88%和66%升幅.表现最差是中兴通讯(0763.HK)、华能新能源(0958.HK)等跌幅超过33%.

红筹和民企表现也不俗,绿城中国(3900.HK)和融创中国(1918.HK)等上半年升幅超过1倍,从H股、红筹和民企升幅可见,表现最强是内房、电力和基建股,尤其内房股,因为红筹和民企升幅最劲的6只股份都是内房股.H股升幅超过30%的13只股份中,逾半为上述行业股份,内房也占2个席位.估计电力和基建股强势是受惠政策扶持,内房则获基金、大户憧憬房地产市场见底而追捧.其实,随着通胀回落,中国开始加快预微调步伐,当中包括减息,惟随着资金持续流走,刚公布的人民银行外汇数字显示,5月外汇减少15亿元人民币,早前公布的5月金融机构外汇占款增加234亿元人民币,反映资金从其他渠道流出中国.实际上,资金去年第4季大举撤出中国内地,新增外汇占款连月录得负数后,今年虽有资金流入,惟人行新增外汇最多只有1,750亿元人民币,跟2010年第3季至去年第3季,每月新增外汇动辄超过2,000亿元人民币的情况不同,显示外资班资回朝.

市场预期人民币贬值,是资金流走原因之一,自然令A股及H股的吸引力打了折扣.幸好上证综合指数今年预测PE降至不足10倍,国指预测PE也降至7倍,难怪中证监主席郭树清上场后,不时推销A股蓝筹股是价值投资目标.中国下半年会继续放宽调控政策,再减息应是无可避免,仍是死硬派及憧憬A股下半年可转势,则H股也可以紧随其后.(010)