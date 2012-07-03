〔港报财经评论〕内房掀洗牌高潮--信报7月3日

内房掀洗牌高潮 /习广思

欧盟峰会的两个决定,包括实行”银行联盟”并先向西班牙银行直接注资,以及透过”欧洲稳定机制”买债,市场颇为受落,最佳说明是西、意债息.峰会前夕,十年期西班牙债息一度回升,甚至再叩7厘水平,现时回落至6.28厘,十年期意大利债息回落至5.72厘.本周欧央行将会议息,下周中国将有CPI数据,加上股市对中国负面PMI数据有免疫能力,估计6月这场风暴完结,市场将有一段短暂喘息期,再迎接8月份业绩期.恒指上半年录得5.4%升幅,第一季升,第二季跌,踏入下半年,走势又会如何?恒指在6月4日出现”死亡交叉”,50天线跌穿250天线,至今20个交易日.

“死亡交叉”出现后,恒指由接近18,000点水平逐步回升,但在”死亡交叉”利淡后市情况下,短期恒指或续有反弹,却难见上升,250天线19,885点是第一道阻力,但恒指走势其实是另一回事,6月份市况低迷,但强弱股份、板块显而易见,尤其是大部分股份股价见52周新低同时,亦有部分公司股价见52周新高,下半年仍然持续轮流转.假如阁下记得半年欧盟决定实行”财政联盟”后,市场评语是行错了方向,但改革不够.再看这次峰会终决定实行”银行联盟”后,市场评语如出一辙.PIMCO主席埃利安认为,政客的决定”超过市场预期”,但这不是突破性发展,欧盟要做的还有很多,因此股市存在上升动力将消失的风险.其最后一句说话,意味着股价短期会因救市措施而上升,但动力很快会消失.事实上,半年前后,风暴接踵而至,投资者几乎可画出一张路线图,危机发生,政客谈判,市场恐慌,德国让步,然后危机稍平息,再隔一阵子,再循环发生.

可以肯定的是,意大利、西班牙的威胁性策略成功,但政客虽然买到时间,可惜救市时间愈来愈少,每次危机发生时间亦会缩短.半年前,股市大幅反弹并非因而”财政联盟”,而是欧央行推出LTRO的放水效应,市场原以为可买到一年时间,结果两轮LTRO只能买到三个月时间,这次又会如何?紧接着峰会后,欧央行将在7月5日进行议息,减息机会相当大.德拉吉在上月议息会议后,重施故伎,声言要政客达到共识后,央行才会考虑做点事.对于峰会结果,德拉吉示”颇满意”,但本周除了减息外,会否有其他招数?市场预期欧央行或推出其他加强流动性的措施,但不会推出LTRO3.(B02)

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汇价难见单边市 /苏子(6月30日)

受到欧盟国家领导人达成了一项令投资者感到意外的协议所影响,使昨天亚洲市欧罗兑美元自低位飙升近200点子,成功升逾20天SMA的1.2545关键阻力,最高暂时曾见1.2626水平.该协议允许欧罗区银行直接进行资本结构重组,毋须增加有关国家的债务负担,而且欧罗区救助资金将向那些没有被包括在救助计划之内的国家发放.欧洲理事会主席范龙佩表示,一旦建立起一个单一的银行监管机构,欧罗区的银行将可直接从该地区的永久救助机制获得资金.由于在前晚欧盟峰会召开前夕,市场一直相信峰会不会有任何积极的进展,目前的峰会结果可说是令市场喜出望外,因此令昨天亚洲市的一众高风险资产价格成功扭转最近数天的大弱势,并成功重创那些看淡峰会结果的大看淡的投资者.

留意昨晚欧罗兑美元能否承接昨天亚洲市的凌厉升势,进一步向上作出重大突破,如昨晚欧罗兑美元未能升至1.26关口以上,并再次挑战亚洲市的1.2626高位,反而逐步回落至20天SMA支持以下波动及收市,那便要提防汇价昨天的急升可能只是昙花一现,汇价稍后未必有足够动力进一步上试本月18日的1.2747高位,反而较大机会继续在1.24-1.26间以上落市的形式运行.虽然昨天亚洲市高风险资产价格全面报升.然而,却未见有投资者趁机大手抛售日圆此避险货币,日圆汇价仍然可以保持在强劲的势头里运行.昨天美元兑日圆最高亦仅见79.74,竟然连80心理关口亦乏力触及,表现有点不寻常.昨天日圆这种异常的强势,令担心昨天高风险资产价格的升势随时有机会打回原形.

近日美元兑日圆的反弹高位一直受制于50天SMA阻力,而回落至20天SMA附近却又获得一定的承接力,未能顺势继续跌至79关口以下并下试200天SMA的78.87关键支持,令美元兑日圆陷入窄幅争持的局面.相信目前美元兑日圆已进入暴风雨前夕的阶段,如稍后美元兑日圆的反弹仍受制于50天SMA阻力,预料汇价最终会向下作出重大突破.换言之,稍后将有较高机会失守200天SMA支持甚至20天保历加通道的78.45底部支持,并再度考验5月下旬所造的77.62低位.目前市场情绪仍受到欧债危机的发展情况所影响,故市场暂时难望有较为持久的单边市出现,汇价亦只会在某个区间以大型上落市的形式运行,故投资者宜利用上落市策略看位制订买卖策略,暂不宜对汇价看得太过单边.(B07)