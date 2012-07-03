〔港报社评〕分析楼价要注意供应和利率--星岛日报7月3日

金砖国家：2月24日股汇市收盘纵览
路透2月26日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月24日(周五)走势纵览。
特区新政府上场,除了政治问题,市民对民生议题关注度非常高,其中房屋议题近年备受社会争议,争取提供认受性更高的房屋政策,成为特首梁振英竞选时一大卖点.现时梁振英正式上场,他对楼市的取向,将有实质影响,尤其是土地和房屋供应的计画.梁振英希望市民能够改善居住环境,又强调不想推低楼价,两个取向互相矛盾.房地产在香港不单是民生必需品,而且是投资保值工具.政治上说,无论真正政策怎样,相信没有当政者会随便说要推低楼价.
新政府期望赢取市民支持,在福利上必须增加承担,要达到这个目标,库房必须有足够的收入,假如楼价大跌,施政的掣肘就会大增,故此,新特首说无意推低楼价,有其现实需要.然而,楼价升跌,政府政策只是其中一面.当政府要推低楼价,有不少方法可以考虑,但当政府要维持楼价,却未必一定可以如愿,还要视乎全球经济、利率、资金等因素.
特别要留意的是,过去本地住宅供应处于低水平,到最近两年,卖地开始回升,估计今年起供应量会逐步增加,未来楼价升跌,相信很受政府会否持续推地.另外,供楼利息长期低企,假如息口见底回升,同样会对楼价有一定影响.
相信新政府会倾向令楼价软着陆多过大跌,但政策目标能否达成,除了取决于长官意志,还受客观环境影响.市民决定是否买楼,在留意特首关于楼价的说法外,必须密切留意土地和新楼供应量,再配合利率前景,才能有较立体的分析作为参考.(A04)
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路透2月26日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月24日(周五)走势纵览。
路透2月24日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五的数据和路透计算，最近一周投机客增持美元多仓，为七周来首见。 截至2月21日当周，美元净多仓增至150.2亿美元，高于前周的149.9亿美元。 尽管美元净多仓增加，但今年以来美元表现仍然逊色，下跌约1.1%，之前在2016年上涨3.6%。 分析师称，投资者的行动可能超前了，他们自特朗普当选美国总统以来开始买入美元，特朗普承诺进行税改和基建支出来提振经济。 特朗普胜选后大概两个月，市场对于美国新政府的财政措施和税改计划仍然所知寥寥。 “我们认为美元应该走高，但投资者无疑需要更多令人信服的佐证，”BK资产管理公司的外汇策略执行董事Kathy Lien说。 她补充说，投资者就是不相信美国下个月就会升息。 CFTC数据还显示，日圆净空仓为50,162口，为两个多月来最低。 日圆今年以来上涨超过4%，因美元表现不佳。 特朗普下周将在国会参众两院的联合会议发表重要讲话。Lien
路透圣保罗2月24日 - 一位知情消息人士周五称，中国徐州工程机械集团有限公司(简称：徐工)正在与巴西工程公司OAS SA进行商谈，计划成立一家在非洲和拉美展开建筑业务的合资企业。