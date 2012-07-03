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亚洲 | 2012年 7月 3日 星期二 09:26 BJT

〔港报社评〕分析楼价要注意供应和利率--星岛日报7月3日

特区新政府上场,除了政治问题,市民对民生议题关注度非常高,其中房屋议题近年备受社会争议,争取提供认受性更高的房屋政策,成为特首梁振英竞选时一大卖点.现时梁振英正式上场,他对楼市的取向,将有实质影响,尤其是土地和房屋供应的计画.梁振英希望市民能够改善居住环境,又强调不想推低楼价,两个取向互相矛盾.房地产在香港不单是民生必需品,而且是投资保值工具.政治上说,无论真正政策怎样,相信没有当政者会随便说要推低楼价.

新政府期望赢取市民支持,在福利上必须增加承担,要达到这个目标,库房必须有足够的收入,假如楼价大跌,施政的掣肘就会大增,故此,新特首说无意推低楼价,有其现实需要.然而,楼价升跌,政府政策只是其中一面.当政府要推低楼价,有不少方法可以考虑,但当政府要维持楼价,却未必一定可以如愿,还要视乎全球经济、利率、资金等因素.

特别要留意的是,过去本地住宅供应处于低水平,到最近两年,卖地开始回升,估计今年起供应量会逐步增加,未来楼价升跌,相信很受政府会否持续推地.另外,供楼利息长期低企,假如息口见底回升,同样会对楼价有一定影响.

相信新政府会倾向令楼价软着陆多过大跌,但政策目标能否达成,除了取决于长官意志,还受客观环境影响.市民决定是否买楼,在留意特首关于楼价的说法外,必须密切留意土地和新楼供应量,再配合利率前景,才能有较立体的分析作为参考.(A04)

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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