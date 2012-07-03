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亚洲 | 2012年 7月 3日 星期二 09:27 BJT

〔港报社评〕落区多听民意,展现施政新风--文汇报7月3日

行政长官梁振英及其问责团队在上任翌日便马不停蹄落区,与居民面对面真情对话,听取他们的意见及诉求.面对日趋政治化的社会环境,梁特首率问责团队积极落区,展现出新政府的施政新风,不但有助更广泛地吸纳民间智慧,令政策制订贴近民情,而且有利将来施政得到更多的民意支持.

面对愈趋政治化的环境,政府施政将面对更多的争议及挑战.新政府将来施政更要依靠强大的民意支持.因此,问责团队积极落区不单是为了向市民解释政策,而且是藉此争取更广泛的民意支持.新政府争取民意的工作做得愈好,就愈有利施政的畅顺,也有利于政策贴近民情,这种风格应该一直保持.同时,随着特首普选日期渐近,政府施政已不能只是高高在上闭门造车,又或是落区做做公关秀,更需要真正征求民智,关心民瘼.因此,问责团队主动落区争取民意是大势所趋,没有回头路可走.

新政府主动落区,体现出以民为本的施政风格,得到大多数市民肯定.然而,一小撮示威者却在特首出席论坛时,捣乱会场破坏秩序.示威者有意见大可通过正常渠道表达,以和平理性方式沟通,却不能将自己的意见凌驾于其他人之上,更不能通过破坏论坛进行的方式,阻止政府与市民接触.过去市民都期望政府能够多听其意见,现在新政府回应了市民诉求,一小撮示威者又要千方百计阻止,是罔顾市民的意愿及利益,不会得到社会大众认同.同时,警方应以更果断的手法维护会场秩序,并将违法示威者绳之以法,确保论坛正常进行.(A06)

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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