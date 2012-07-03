〔港报社评〕落区多听民意,展现施政新风--文汇报7月3日

金砖国家：2月24日股汇市收盘纵览
路透2月26日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月24日(周五)走势纵览。
行政长官梁振英及其问责团队在上任翌日便马不停蹄落区,与居民面对面真情对话,听取他们的意见及诉求.面对日趋政治化的社会环境,梁特首率问责团队积极落区,展现出新政府的施政新风,不但有助更广泛地吸纳民间智慧,令政策制订贴近民情,而且有利将来施政得到更多的民意支持.
面对愈趋政治化的环境,政府施政将面对更多的争议及挑战.新政府将来施政更要依靠强大的民意支持.因此,问责团队积极落区不单是为了向市民解释政策,而且是藉此争取更广泛的民意支持.新政府争取民意的工作做得愈好,就愈有利施政的畅顺,也有利于政策贴近民情,这种风格应该一直保持.同时,随着特首普选日期渐近,政府施政已不能只是高高在上闭门造车,又或是落区做做公关秀,更需要真正征求民智,关心民瘼.因此,问责团队主动落区争取民意是大势所趋,没有回头路可走.
新政府主动落区,体现出以民为本的施政风格,得到大多数市民肯定.然而,一小撮示威者却在特首出席论坛时,捣乱会场破坏秩序.示威者有意见大可通过正常渠道表达,以和平理性方式沟通,却不能将自己的意见凌驾于其他人之上,更不能通过破坏论坛进行的方式,阻止政府与市民接触.过去市民都期望政府能够多听其意见,现在新政府回应了市民诉求,一小撮示威者又要千方百计阻止,是罔顾市民的意愿及利益,不会得到社会大众认同.同时,警方应以更果断的手法维护会场秩序,并将违法示威者绳之以法,确保论坛正常进行.(A06)
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路透2月26日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月24日(周五)走势纵览。
路透2月24日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五的数据和路透计算，最近一周投机客增持美元多仓，为七周来首见。 截至2月21日当周，美元净多仓增至150.2亿美元，高于前周的149.9亿美元。 尽管美元净多仓增加，但今年以来美元表现仍然逊色，下跌约1.1%，之前在2016年上涨3.6%。 分析师称，投资者的行动可能超前了，他们自特朗普当选美国总统以来开始买入美元，特朗普承诺进行税改和基建支出来提振经济。 特朗普胜选后大概两个月，市场对于美国新政府的财政措施和税改计划仍然所知寥寥。 “我们认为美元应该走高，但投资者无疑需要更多令人信服的佐证，”BK资产管理公司的外汇策略执行董事Kathy Lien说。 她补充说，投资者就是不相信美国下个月就会升息。 CFTC数据还显示，日圆净空仓为50,162口，为两个多月来最低。 日圆今年以来上涨超过4%，因美元表现不佳。 特朗普下周将在国会参众两院的联合会议发表重要讲话。Lien
路透圣保罗2月24日 - 一位知情消息人士周五称，中国徐州工程机械集团有限公司(简称：徐工)正在与巴西工程公司OAS SA进行商谈，计划成立一家在非洲和拉美展开建筑业务的合资企业。