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亚洲 | 2012年 7月 3日 星期二 09:28 BJT

〔港报社评〕高官落区聆听民意,未能对焦游行诉求--明报7月3日

今年的七一游行,市民上街的驱动力主要分为三类,包括:对贫富悬殊、地产霸权等社会深层次矛盾积累了强烈不满;对人权自由等核心价值不受重视感到忧虑;以及对梁振英个人诚信有怀疑.游行翌日,新任特首梁振英发动主要官员频繁落区,就政府未来施政谘询民意.惟新班子落区听民意,顶多只能对首项诉求有所纾缓,跟第二、三项诉求完全不对焦.梁振英未来的最重要任务,是尽快回应社会对其诚信的质疑,以及用行动说服公众,他愿意扞卫香港的核心价值,否则势将陷入持续的管治危机.

社会经济深层次矛盾,是潜藏社会已久的怨气来源,是游行的远因,但人权自由与特首诚信问题,则是游行的近因,只要清楚分析这三个不同的诉求,就可知道梁振英班子昨天的落区,对触发大批港人上街的近因,完全不对焦.第二及第三类诉求,即核心价值与诚信问题,即使再多司局长落区,派的糖再大粒,受惠的人再多,特首诚信受质疑、特区核心价值沦落的社会心结,依旧无法解开.

政治学者经常指出,政治领袖上任的首100天,对日后的民望有关键影响,不少政客都会推出利民纾困的社会民生措施,笼络民心.梁振英的首100天,不能只谈民生,不谈政治,在落区见市民之余,必须在维护香港核心价值上许下更切实的承诺,并且尽快到立法会接受质询,和盘托出僭建事件的来龙去脉,否则市民不会就此罢休,社会怨气只会不断累积,上任百日如仍无起色,未来5年就危矣.(A02)

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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