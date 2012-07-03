〔港报社评〕高官落区聆听民意,未能对焦游行诉求--明报7月3日

金砖国家：2月24日股汇市收盘纵览
路透2月26日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月24日(周五)走势纵览。
今年的七一游行,市民上街的驱动力主要分为三类,包括:对贫富悬殊、地产霸权等社会深层次矛盾积累了强烈不满;对人权自由等核心价值不受重视感到忧虑;以及对梁振英个人诚信有怀疑.游行翌日,新任特首梁振英发动主要官员频繁落区,就政府未来施政谘询民意.惟新班子落区听民意,顶多只能对首项诉求有所纾缓,跟第二、三项诉求完全不对焦.梁振英未来的最重要任务,是尽快回应社会对其诚信的质疑,以及用行动说服公众,他愿意扞卫香港的核心价值,否则势将陷入持续的管治危机.
社会经济深层次矛盾,是潜藏社会已久的怨气来源,是游行的远因,但人权自由与特首诚信问题,则是游行的近因,只要清楚分析这三个不同的诉求,就可知道梁振英班子昨天的落区,对触发大批港人上街的近因,完全不对焦.第二及第三类诉求,即核心价值与诚信问题,即使再多司局长落区,派的糖再大粒,受惠的人再多,特首诚信受质疑、特区核心价值沦落的社会心结,依旧无法解开.
政治学者经常指出,政治领袖上任的首100天,对日后的民望有关键影响,不少政客都会推出利民纾困的社会民生措施,笼络民心.梁振英的首100天,不能只谈民生,不谈政治,在落区见市民之余,必须在维护香港核心价值上许下更切实的承诺,并且尽快到立法会接受质询,和盘托出僭建事件的来龙去脉,否则市民不会就此罢休,社会怨气只会不断累积,上任百日如仍无起色,未来5年就危矣.(A02)
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路透2月26日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月24日(周五)走势纵览。
路透2月24日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五的数据和路透计算，最近一周投机客增持美元多仓，为七周来首见。 截至2月21日当周，美元净多仓增至150.2亿美元，高于前周的149.9亿美元。 尽管美元净多仓增加，但今年以来美元表现仍然逊色，下跌约1.1%，之前在2016年上涨3.6%。 分析师称，投资者的行动可能超前了，他们自特朗普当选美国总统以来开始买入美元，特朗普承诺进行税改和基建支出来提振经济。 特朗普胜选后大概两个月，市场对于美国新政府的财政措施和税改计划仍然所知寥寥。 “我们认为美元应该走高，但投资者无疑需要更多令人信服的佐证，”BK资产管理公司的外汇策略执行董事Kathy Lien说。 她补充说，投资者就是不相信美国下个月就会升息。 CFTC数据还显示，日圆净空仓为50,162口，为两个多月来最低。 日圆今年以来上涨超过4%，因美元表现不佳。 特朗普下周将在国会参众两院的联合会议发表重要讲话。Lien
路透圣保罗2月24日 - 一位知情消息人士周五称，中国徐州工程机械集团有限公司(简称：徐工)正在与巴西工程公司OAS SA进行商谈，计划成立一家在非洲和拉美展开建筑业务的合资企业。