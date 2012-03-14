《香港报摘》--其他报纸重要消息3月14日

* 明报

--内地高端连锁百货企业金鹰商贸(3308.HK)董事长王恒表示,百货业最差的时期已经过去.金鹰今年首两个月的销售数据的确不利,惟进入3月销情突见好转,3月首10天同店销售增长维持双位数字,集团收入增长也超过20%. (B01)

--匹克体育(1968.HK)公布,截至去年底止全年盈利下跌5.4%至7.8亿元人民币.公司透露,今年第1至第3季的订货会订单,均录得倒退两至三成.首席执行官许志华表示,今年是行业调整期,将重点消化库存.

--身兼民生银行(1988.HK)(600016.SS)副董事长的泛海集团董事长兼总裁卢志强表示,对民行充满信心,未来将不断增持该行股份,不设上限.

* 星岛日报

--立法规管一手物业销售的条例草案获行政长官会同行政会议通过,下周三(21日)提交立法会首读,当局期望本立法年度内通过.

--政府近年积极主动增加土地,公布第二季率先推出两幅位于土地供应库的地皮招标,其中一幅将军澳地皮将作限量发展.估值介乎9.79亿港元至10.3亿港元.

* 苹果日报

--全球网上酒店服务供应商Hotels.com公布去年全球酒店价格指数.计及85个国家及地区, 酒店平均房价较2010年录得4%升幅.而香港的平均房价升至每间1,270港元, 按年升46%,与半年前的统计一样.

* 东方日报

--利邦控股(0891.HK)公布,截至去年12月底止年度业绩,期内纯利5.13亿港元,按年增加50.43%.董事总经理王日明表示,受到经济放缓及农历新年因素影响,今年首两个月销售放缓,但有信心全年整体同店销售增长维持于低双位数字,并维持毛利率于80%水平.

* 文汇报

--金鹰商贸(3308.HK)董事长王恒表示,截至今年3月10日,公司同店销售增幅为低双位数,销售所得总额亦录得双位数增长,今年公司目标同店销售增长15%,销售所得总额增长25%.但他强调,该目标会根据具体情况作出调整.

--中国国航(0753.HK)(601111.SS)公布,今年2月营运数据,客运方面,2月总体运力投入同比上升5.1%,旅客周转量同比上升2.3%,国际运力投入同比上升0.8%;地区运力投入同比下降0.5%,旅客周转量同比下降4.5%.

--中外运航运(0368.HK)财务总监谢少华透露,公司旗下自有乾散货船今年已锁定56.3%的营运天数,较去年同期减少3.6个百分点.他又预计,未来公司的总成本将会继续上涨,但涨幅有限,而船用原油价格走势将与国际原油价格基本一致.

* 大公报

--海通国际(0665.HK)副主席兼行政总裁林涌表示,期内的客户总数达近16万名,目前约40%为内地客户,期望内地客户未来每年可录得5%至10%的增长.公司未来希望内地、香港及海外各占公司份额三分之一.

--德勤发表研究报告,指内地楼市仍然受制于中央政府的调控措施,放松机会较微,预料中央政府将会透过引入物业税,决心收紧房价.

--花样年(1777.HK)公布,去年纯利为11.54亿元人民币,按年增长42.9%.公司表示对今年业务发展仍具信心,目标合同销售72亿元人民币,较去年原定的60亿元人民币销售目标增长20%.

--整理 萧萍; 审校 陈敏/杨淑祯

台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]

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