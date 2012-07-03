〔港报社评〕增长动力萎缩半年,中国经济反弹受限--信报7月3日

金砖国家：2月24日股汇市收盘纵览
路透2月26日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月24日(周五)走势纵览。
中国经济增长动力过去半年持续弱化,汇丰中国昨天公布6月中国PMI降至48.2,连续8个月环比下跌;官方6月份PMI亦降至52,反映制造业活动放缓之势未见改善.从经济数据看,第二季经济增速将“破八”,下半年或可审慎乐观,但料反弹幅度受限.
中国经济延续了去年第四季跌势,今年首季经济增速从8.9%,下滑至8.1%.下行压力主要来自钢铁、建材和化工等重工业驱动增长的引擎动力减弱,加上汽车和家电等国内需求不足,出口不振和房地产放缓制约了投资增长.面对上半年经济下滑之势,中央采取多项稳增长措施,防范经济增速失控.照发展形势看,外部需求疲弱如故,欧美经济复苏又有反覆回软迹象,内部工业增加值增长和发电量表现呆滞,缺乏充足增长动能,预料央行下半年需要继续加大货币宽松的空间.
另外,发改委加快重大项目审批,以大规模固定资产投资的方式刺激经济,虽则可短期内诱发大量需求,却不能解决中国经济中长期可持续发展、并落实“十二五”转变增长结构的目标,寻且干扰了行业的正常运行和企业汰弱留强的市场秩序,增加刺激政策退出的代价,此举势必反过来约束货币和财政刺激力度,也意味制约了下半年经济反弹的幅度.
基于目前物价升压持续减弱,但经济增长动力却较去年更为放缓,估计央行将利用通胀回落的时机,尽量使可信贷规模处于宽松状态.近月央行重启逆回购操作,向市场投入流动性.由于7-8月市场到期资金较6月下降,而银行存款流失之势,令银行需要相应减少借贷规模,加上人民币贬值预期短期内难以消除,外汇占款增速弱化,流动性紧张压力增加,从各种因素衡量,预料央行在下半年有持续下调存款准备金率的空间和需要,甚至不排除二次减息的机会.(A02)
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路透2月26日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月24日(周五)走势纵览。
路透2月24日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五的数据和路透计算，最近一周投机客增持美元多仓，为七周来首见。 截至2月21日当周，美元净多仓增至150.2亿美元，高于前周的149.9亿美元。 尽管美元净多仓增加，但今年以来美元表现仍然逊色，下跌约1.1%，之前在2016年上涨3.6%。 分析师称，投资者的行动可能超前了，他们自特朗普当选美国总统以来开始买入美元，特朗普承诺进行税改和基建支出来提振经济。 特朗普胜选后大概两个月，市场对于美国新政府的财政措施和税改计划仍然所知寥寥。 “我们认为美元应该走高，但投资者无疑需要更多令人信服的佐证，”BK资产管理公司的外汇策略执行董事Kathy Lien说。 她补充说，投资者就是不相信美国下个月就会升息。 CFTC数据还显示，日圆净空仓为50,162口，为两个多月来最低。 日圆今年以来上涨超过4%，因美元表现不佳。 特朗普下周将在国会参众两院的联合会议发表重要讲话。Lien
路透圣保罗2月24日 - 一位知情消息人士周五称，中国徐州工程机械集团有限公司(简称：徐工)正在与巴西工程公司OAS SA进行商谈，计划成立一家在非洲和拉美展开建筑业务的合资企业。