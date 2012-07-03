〔港报社评〕增长动力萎缩半年,中国经济反弹受限--信报7月3日

中国经济增长动力过去半年持续弱化,汇丰中国昨天公布6月中国PMI降至48.2,连续8个月环比下跌;官方6月份PMI亦降至52,反映制造业活动放缓之势未见改善.从经济数据看,第二季经济增速将“破八”,下半年或可审慎乐观,但料反弹幅度受限.

中国经济延续了去年第四季跌势,今年首季经济增速从8.9%,下滑至8.1%.下行压力主要来自钢铁、建材和化工等重工业驱动增长的引擎动力减弱,加上汽车和家电等国内需求不足,出口不振和房地产放缓制约了投资增长.面对上半年经济下滑之势,中央采取多项稳增长措施,防范经济增速失控.照发展形势看,外部需求疲弱如故,欧美经济复苏又有反覆回软迹象,内部工业增加值增长和发电量表现呆滞,缺乏充足增长动能,预料央行下半年需要继续加大货币宽松的空间.

另外,发改委加快重大项目审批,以大规模固定资产投资的方式刺激经济,虽则可短期内诱发大量需求,却不能解决中国经济中长期可持续发展、并落实“十二五”转变增长结构的目标,寻且干扰了行业的正常运行和企业汰弱留强的市场秩序,增加刺激政策退出的代价,此举势必反过来约束货币和财政刺激力度,也意味制约了下半年经济反弹的幅度.

基于目前物价升压持续减弱,但经济增长动力却较去年更为放缓,估计央行将利用通胀回落的时机,尽量使可信贷规模处于宽松状态.近月央行重启逆回购操作,向市场投入流动性.由于7-8月市场到期资金较6月下降,而银行存款流失之势,令银行需要相应减少借贷规模,加上人民币贬值预期短期内难以消除,外汇占款增速弱化,流动性紧张压力增加,从各种因素衡量,预料央行在下半年有持续下调存款准备金率的空间和需要,甚至不排除二次减息的机会.(A02)