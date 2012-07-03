〔港报社评〕梁振英展亲民,还需诚意与实绩--经济日报7月3日

金砖国家：2月24日股汇市收盘纵览
路透2月26日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月24日(周五)走势纵览。
特首梁振英甫上任昨便率司局长落区,此无疑是政治骚,惟今年7.1有10万市民上街,显然对新政府抱疑虑,故民意骚有需要做.惟更重要是他须显诚意,若有错须认,更要在关键民生事务尽快做出实绩,才能打开施政新局.
今年参与7.1大游行的人数为2004年来最多的一次,惟市民情绪和2003及2004年有明显差别.当年本港经济差,亦遭受沙氏蹂躏,港府更为基本法廿三条立法硬闯,市民反对政府的情绪达临界点.现时本港经济情况稳定,梁振英又刚上任,市民对政府的不满并未如当年般激烈,公众主要是对梁振英及其团队抱有甚大疑虑,才上街向新政府发出强烈警告.
正因梁振英自知处于弱势,故在上任后第二天,已马不停蹄地率司局长落区听取民意.梁振英自去年中为赢取特首选举已开始不断落区,民意蒐集已极多,现时再大举落区,明显是要打造走入群众形象,力挽民望.此当非坏事,但梁振英要重振民望,只是做民意骚并不足够,更必须展示诚意与能力.
其一,若有错必须认,政治姿态要谦卑.政治不是辩论比赛,不是斗口才,对民疑坦诚交代、有错要认,才有望重赢市民信任.其二,速交施政实绩.市民对梁振英有疑虑,对他是听其言、观其行,他既已上任,就不能继续只许承诺,而是必须交出实绩,应尽速在关键的民生问题,如房屋、扶贫等推出政策落实,才能符合市民期望.(A11)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
路透2月26日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月24日(周五)走势纵览。
路透2月24日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五的数据和路透计算，最近一周投机客增持美元多仓，为七周来首见。 截至2月21日当周，美元净多仓增至150.2亿美元，高于前周的149.9亿美元。 尽管美元净多仓增加，但今年以来美元表现仍然逊色，下跌约1.1%，之前在2016年上涨3.6%。 分析师称，投资者的行动可能超前了，他们自特朗普当选美国总统以来开始买入美元，特朗普承诺进行税改和基建支出来提振经济。 特朗普胜选后大概两个月，市场对于美国新政府的财政措施和税改计划仍然所知寥寥。 “我们认为美元应该走高，但投资者无疑需要更多令人信服的佐证，”BK资产管理公司的外汇策略执行董事Kathy Lien说。 她补充说，投资者就是不相信美国下个月就会升息。 CFTC数据还显示，日圆净空仓为50,162口，为两个多月来最低。 日圆今年以来上涨超过4%，因美元表现不佳。 特朗普下周将在国会参众两院的联合会议发表重要讲话。Lien
路透圣保罗2月24日 - 一位知情消息人士周五称，中国徐州工程机械集团有限公司(简称：徐工)正在与巴西工程公司OAS SA进行商谈，计划成立一家在非洲和拉美展开建筑业务的合资企业。