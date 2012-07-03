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亚洲 | 2012年 7月 3日 星期二 09:29 BJT

〔港报社评〕梁振英展亲民,还需诚意与实绩--经济日报7月3日

特首梁振英甫上任昨便率司局长落区,此无疑是政治骚,惟今年7.1有10万市民上街,显然对新政府抱疑虑,故民意骚有需要做.惟更重要是他须显诚意,若有错须认,更要在关键民生事务尽快做出实绩,才能打开施政新局.

今年参与7.1大游行的人数为2004年来最多的一次,惟市民情绪和2003及2004年有明显差别.当年本港经济差,亦遭受沙氏蹂躏,港府更为基本法廿三条立法硬闯,市民反对政府的情绪达临界点.现时本港经济情况稳定,梁振英又刚上任,市民对政府的不满并未如当年般激烈,公众主要是对梁振英及其团队抱有甚大疑虑,才上街向新政府发出强烈警告.

正因梁振英自知处于弱势,故在上任后第二天,已马不停蹄地率司局长落区听取民意.梁振英自去年中为赢取特首选举已开始不断落区,民意蒐集已极多,现时再大举落区,明显是要打造走入群众形象,力挽民望.此当非坏事,但梁振英要重振民望,只是做民意骚并不足够,更必须展示诚意与能力.

其一,若有错必须认,政治姿态要谦卑.政治不是辩论比赛,不是斗口才,对民疑坦诚交代、有错要认,才有望重赢市民信任.其二,速交施政实绩.市民对梁振英有疑虑,对他是听其言、观其行,他既已上任,就不能继续只许承诺,而是必须交出实绩,应尽速在关键的民生问题,如房屋、扶贫等推出政策落实,才能符合市民期望.(A11)

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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