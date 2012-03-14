〔港报财经评论〕燃气股比油股增长更佳--经济日报3月14日

燃气股比油股增长更佳 /林瑞芬

中移动(0941.HK)及和黄0013.HK昨稍回,其他金融股及地产股接力,属轮流炒格局,启示看好的投资者仍留有一手,可能等新的催化剂.业绩期捕捉中期绩优股,相关”气”股股较看好.大市上升,成交额600亿港元,不似有新资金流入,市况暂呈”塘水滚塘鱼”局面.技术上,恒指虽收复10天线21,200,但未算有成交配合,之后还有21,500或21,800大阻力待克服.欧债问题未有恶化,美国未推新版QE3,内银股又未上调投资评级之际,目前似乎只能以业绩为炒作藉口,腾讯(0700.HK)昨高见208港元,最后收200.4港元,微升0.3%,都算风高浪急.

业绩期当然由业绩主导.国际油价高企,中国内地成品油价格被传会再上调,三大油股昨随大市攀升.惟以去年度业绩计算,就似乎无大藉口炒作.法巴及工银国际出报告,估计去年中石油(0857.HK)业绩可能逊市场预期,主要是因为炼油业亏损较大而入口天然气的毛利可能减少.中石化(0386.HK)亦会受炼油业亏损拖累.今年度而言,参考汇丰研究指,中国内地油企盈利能力将回稳,利润率已见底,但短期仍受困环球经济不确定因素影响,油价将较波动,故不是只只油股都看好,只维持中海油(0883.HK)的”增持”评级.相比起三大巨企,较看好近几年来处增长轨道的相关天然气产业链股份.上游涉及天然气勘探及生产,中、下游主要为城市燃气及工业用气企业,以及从事长输管道发售燃气及零售燃气业.华润燃气(1193.HK)昨公布去年全年度赚12亿港元,较市场估计平均数11.7亿港元略高.去年度,集团之城市燃气分销业务的收入来自经常性燃气销售及一次性燃气接驳费用,分别占期内收入80%和20%,2010年为76%和24%.燃气接驳费用为新的房屋落成后接驳燃气所收取,属一次性,往往与新落成房屋数量升跌有密切关系,落成量多收益自然增加.商品房落成增速虽减慢,但有经济适用房的快速增长补足,相关接驳费料维持一定增长,目前接驳费毛利率高达60.9%.润气的经常性燃气销售毛利率由2010年度的20.2%增加至2011年度的21.4%,同期,燃气销售量由55.77亿立方米增加29%至72.15亿立方米.

国策鼓励使用更为环保的天然气,支持燃气稳定需求,为润气增长保证.不过,集团近几年来,盈利高速增长,主要依重收购.2009年度、2010年度及2011年度,集团之纯利就分别增长54.8%、59.6%及64%.集团去年度共收购25个城市燃气项目,当中七个来自母公司华润集团.据董事总经理指,母公司仍有16个项目可注入,值得憧憬.据彭博综合预测,截至2012年底润气每股盈利0.728港元,今日或有券商调升盈利预测.(012)

............................................................................................................

A股今年看俏,寿险胜过产险 /余少文

中国内地股市继续反弹,相信市场焦点会继续回到业绩身上,中国平保(2318.HK)是首只派发去年成绩表的金融股,料业务多元化下盈利会有约10%增长,惟今年能否有显着增长则要看中国内地股市表现.国企指数昨日反弹130点或1.2%,收11,356点,不足60%主板H股可以随大市上升,指数成交额略为增加至107亿港元,显示上升动力仍不足,大市最好继续以上落格局来整固,否则有机会再跌穿11,000点.而红筹指数则升35点或0.9%,收4,156点,升幅少于国指,相信是中国移动(0941.HK)逆市下跌所累,红指成交额66亿港元.早前受中国人寿(2628.HK)发盈警拖累而下挫的保险股,近日逐步回升,平保周四公布去年业绩,按彭博综合证券商预测数字,料平保去年每股盈利只有9.6%增长至2.52元人民币,预测PE约21倍.但连同中国太平(0966.HK)在内的六只保险股,预期增长最强劲会是中国财险(2328.HK),每股盈利增长62%至0.76元人民币.另一会有盈利增长保险股会是中国太保(2601.HK),每股盈利料增长11%至1.1元人民币.

另外三只保险股都会出现盈利倒退,盈利录得增长的平保、太保和财险都有财产险业务,尤其纯以产险为主打的财险,盈利增长会是最劲,显示产险去年跑赢寿险.实际上,截至今年2月保费收入数据,平保首两个月保费收入上升12%至360亿元人民币,产险保费收入则升76%至156亿元人民币.而太保寿险保费收入只升0.5%至220亿元人民币,产险保费收入则升11%至110亿元人民币.

至于经常指出保险股收取保费后,要透过投资来提升回报,故A股今年表现会影响保险股价走势,只要A股显着造好,则保险股的投资会有更高回报.彭博料有寿险业务的保险股,今年盈利表现更胜去年,如平保今年每股盈利料升34%至3.38元人民币,国寿则增长45%至1.16元人民币,太保也会有27.3%增长,相信证券商都预期保险股在今年股市的投资回报会有可观收益所致,特别是寿险保费一直远多于产险保费,投入股市的资金更多,股市好转则寿险股受惠程度更高.其实,保险股过去一年由高位回落超过26%,相信已反映去年投资回报下跌和保费放缓的利淡因素.(010)