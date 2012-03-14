〔港报财经评论〕中国放水路已定大行转态度--信报3月14日

中国放水路已定大行转态度 /习广思

港股持续整固,欧美资金流入区内股债,仍是上半年股市的利好因素.恒指回升至250天线有望企稳,在21,000-21,500点进一步巩固,货源再流入强者手.昨天恒指早市跟随A股上升,午后日本央行不加码QE,导致区内股市走弱,恒指未跟A股扩大升幅,在10天线拉锯,收报21,339点,上升205点.不过,大市成交额只有600亿港元,沽空比率8.37%.恒指在上试22,000点展开另一个升浪前,恒指在低成交下走势待变,毕竟须要一个更像样的消息来刺激.”大笨象”走势不成气候,恒指先靠中移动(0941.HK),再靠和黄0013.HK带动而连升四日,昨天两只蓝筹见透气,但前者两日裂口高开,后者突破高位平台,走势仍值得看好.可惜,指数虽有棋子可舞,大市成交不大,指数推动力明显不够,但投资者应乐见恒指由香港地产股接力,即使两大重磅股回吐,恒指仍具承接力.

然而,指数只是大市指标之一,尤其是在业绩期内,留意个别股份及板块表现,以及值博率更为重要.预期业绩期后,大市及个股波幅将会拉阔,和黄在没有重大消息下,半句钟内抽升,显然是资金一早部署之作.相关窝轮混乱之极,部分轮商在周三根本来不及开价,或者来不及对冲,及至昨天,有数只和黄call轮于开市后才告急升.和黄昨天收市跌0.9%,但有call轮则上升82%,成交额1.66亿港元.这个游戏是否公平,见仁见智,但香港监管机构鼓励赌场,赌台到底有没有人管?大行报告再发挥效用,昨天德银成功唱起濠赌股,直言”非常看好”.永利(1128.HK)股价突破250天线,金沙(1928.HK)上试新高.事实上,金沙新赌场将于5月开幕,濠赌股短线仍属正面,只能做短视之徒,要相信濠赌股升极不完,始终有所保留,特别是濠赌股是对冲大鳄的爱股.

更值得留意的是一些与业绩相关的股份.东方海外(0316.HK)全年业绩差强人意,但与太平洋航运(2343.HK)一样,业绩过后股价扬升,后者逐步寻稳.有趣的是,大行分析员逐个转变态度,个别航运股在此轮调整及业绩期后,或有机会再rerating.以东方海外为例,下半年盈利较上半年有所改善,调整航线及上调运费,反映管理层正在提升船队的营运效率.欧美放水放过了头,但增长国家开始进入减息周期,澳洲减息预期持续升温,巴西由于减息空间较大,一下子减息四分三厘,印度下调存款准备金率.中国宣告”弃八”后,对股市来说,硬着陆忧虑渐散,但对邻近亚太国家来说,是进一步减轻放水的压力,莫说人民币贬值,升值速度放缓也会令其他亚太国家亦步亦趋.(B02)

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美元兑日圆转弱为强 /苏子

上周五欧罗兑美元虽然以双日转向及大阴烛的不利讯号收市.不过,本周初汇价却未见承接上周五的恶劣技术走势成功下破50天SMA支持,最后反以锤头利好形态收市,使汇价短期内以单边市形式进一步下破1.30心理关口的机会略为下降.昨天亚洲市欧罗兑美元承接本周初已见好转的技术走势,突破上日的1.3158高位后,一度升至1.3191高位,但由于此高位与10天SMA阻力十分接近,故汇价在昨天欧洲入市后未能再创即市新高便掉头回落,到伦敦入市时曾一度回落至1.3124低位,汇价在触及此低位后已暂时止跌回稳,未见顺势再度考验50天SMA支持,反映汇价在1.31附近支持力甚强.昨晚欧罗兑美元若未见在成功下破伦敦入市时所造的1.3124低位并再次考验50天SMA支持,反而在低位喘定跌势后更掉头升越亚洲市的1.3191高位及10天SMA阻力,且成功在之上收市的话,宜留意今天欧洲入市后能否企稳在20天SMA阻力以上波动.

由于目前欧罗兑美元的20天SMA的斜率已经由早前的上升转为横行,反映市场已暂失单边市的动力,较易有假突破情况出现,故小心汇价即使可以突破20天SMA,将有甚高机会因市场的短期走势已欠缺动力而出现假突破的走势陷阱.因此,昨晚欧罗兑美元即使可以高收,但今天欧洲入市后汇价却未能顺势上升及守稳在20天SMA以上波动,那便要提防欧罗兑美元自本周初的1.3076低位的回升已告一段落了,汇价稍后将有较大机会在正式跌破50天SMA支持后,进一步下破1.30心理关口,从而触发一个较为明显的单边跌市.若然昨晚美国市欧罗兑美元一直乏力上升并且回落至1.3120甚至更低水平收市,料1.30心理关口将会是岌岌可危,今天内成功失守的机会将大幅提高.

由于目前美国的经济情况已见好转过来,故担心不少停泊在美债市场的避险资金或会因此回流股市以追寻更佳的回报,而这将会令已低得极不合理的美债息率逐步回升,结果将对美元构成一定的支持作用,特别是美元兑日圆.留意上周美元兑日圆已成功在100周SMA阻力以上收市,故技术上看美元兑日圆自2007年中旬的124.16高位开始的大弱势已告一段落了.美元兑日圆由上述的124.16高位跌至去年10月的75.54历史低位,期间共跌4,862点子或39%,此跌幅其实非常惊人.如美元兑日圆反弹上述跌幅的23.6%及38.2%,目标分别为87.01及94.11.短线而言,若美元兑日圆向下的调整没有低于100周SMA,料整体走势将以继续上试23.6%的87.01反弹目标为主.因此,投资者宜采取逢低买入美元兑日圆的策略.(B06)