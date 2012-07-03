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亚洲 | 2012年 7月 3日 星期二 11:38 BJT

〔香港热股〕广汽早盘一度跌逾6%至历史新低,此前广州实施汽车限购令

路透香港7月3日电---中国广州汽车集团股份有限公司(2238.HK)(601238.SS)H股周二早盘一度跌逾6%至历史新低,因此前广州实施汽车限购令.

香港时间11:14,广汽集团H股跌5.43%,报6.09港元,稍早低见6.04港元,为2010年8月上市以来新低.同受广州限购令影响的东风汽车(0489.HK)跌幅更达7.73%,报10.98港元.大市恒生指数.HSI则升1.63%.

新华社周日报导称,广州市宣布对中小型客车进行配额管理,以缓解交通拥堵并减少空气污染.在为期一年的试行期内,该市中小客车增量配额为12万辆,按照每月一万辆进行配置.这是继北京和贵阳之后中国第三个限购汽车的城市.[ID:nSB1644454]

投行高盛发布报告称,估计广州的汽车限购令使全国汽车销量减少0.5%,但投资者忧虑限购令会否向杭州、深圳、西安和成都等城市铺开,从而令中国整体汽车销售增长可能会进一步放缓.

而美银美林的报告认为,广州的限购令对香港上市的汽车制造商影响依次为广汽、东风、比亚迪(1211.HK)(002594.SZ)、长城汽车(2333.HK)(601633.SS)和吉利汽车(0175.HK).(完)

--记者 雷美珍; 审校 张喜良

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