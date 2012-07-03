〔香港热股〕广汽早盘一度跌逾6%至历史新低,此前广州实施汽车限购令

金砖国家：2月24日股汇市收盘纵览
路透2月26日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月24日(周五)走势纵览。
路透香港7月3日电---中国广州汽车集团股份有限公司(2238.HK)(601238.SS)H股周二早盘一度跌逾6%至历史新低,因此前广州实施汽车限购令.
香港时间11:14,广汽集团H股跌5.43%,报6.09港元,稍早低见6.04港元,为2010年8月上市以来新低.同受广州限购令影响的东风汽车(0489.HK)跌幅更达7.73%,报10.98港元.大市恒生指数.HSI则升1.63%.
新华社周日报导称,广州市宣布对中小型客车进行配额管理,以缓解交通拥堵并减少空气污染.在为期一年的试行期内,该市中小客车增量配额为12万辆,按照每月一万辆进行配置.这是继北京和贵阳之后中国第三个限购汽车的城市.[ID:nSB1644454]
投行高盛发布报告称,估计广州的汽车限购令使全国汽车销量减少0.5%,但投资者忧虑限购令会否向杭州、深圳、西安和成都等城市铺开,从而令中国整体汽车销售增长可能会进一步放缓.
而美银美林的报告认为,广州的限购令对香港上市的汽车制造商影响依次为广汽、东风、比亚迪(1211.HK)(002594.SZ)、长城汽车(2333.HK)(601633.SS)和吉利汽车(0175.HK).(完)
--记者 雷美珍; 审校 张喜良
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路透2月24日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五的数据和路透计算，最近一周投机客增持美元多仓，为七周来首见。 截至2月21日当周，美元净多仓增至150.2亿美元，高于前周的149.9亿美元。 尽管美元净多仓增加，但今年以来美元表现仍然逊色，下跌约1.1%，之前在2016年上涨3.6%。 分析师称，投资者的行动可能超前了，他们自特朗普当选美国总统以来开始买入美元，特朗普承诺进行税改和基建支出来提振经济。 特朗普胜选后大概两个月，市场对于美国新政府的财政措施和税改计划仍然所知寥寥。 “我们认为美元应该走高，但投资者无疑需要更多令人信服的佐证，”BK资产管理公司的外汇策略执行董事Kathy Lien说。 她补充说，投资者就是不相信美国下个月就会升息。 CFTC数据还显示，日圆净空仓为50,162口，为两个多月来最低。 日圆今年以来上涨超过4%，因美元表现不佳。 特朗普下周将在国会参众两院的联合会议发表重要讲话。Lien
路透圣保罗2月24日 - 一位知情消息人士周五称，中国徐州工程机械集团有限公司(简称：徐工)正在与巴西工程公司OAS SA进行商谈，计划成立一家在非洲和拉美展开建筑业务的合资企业。