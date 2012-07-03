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亚洲 | 2012年 7月 3日 星期二 11:49 BJT

〔香港个股〕富地石油上周增持中国燃气至17.71%,仍为第二大股东

路透香港7月3日电---根据香港证监会最新资料显示,富地石油FOOI.L上周增持中国燃气(0384.HK)股份至17.71%,仍为第二大股东.

资料显示,富地石油于上周五(6月29日)按每股3.84-3.86港元,购入中国燃气191.6万股股份,涉资约738万港元;本次增持后,其持股升至17.71%.

但富地石油此举并未能重夺其在中国燃气最大股东的地位.北控集团上周一掷逾5亿港元增持中国燃气至17.959%的股份,跃升至第一大股东.[ID:nSH0109115]

本周五为新奥能源(2688.HK)与中国石化(0386.HK)(600028.SS)的财团对中国燃气提出每股3.5港元的收购要约截止期限,市场人士相信,由于要约价低于中国燃气现价,故财团收购的成功机会微乎其微.

中国燃气周二早盘尾段跌0.52%,报3.84港元.(完)

浏览中国燃气其他新闻,请点选[0384.HK-CMN]

--记者 雷美珍; 审校 黄凯

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