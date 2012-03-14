〔港报社评〕美复苏长短腿,储局须撑楼市--经济日报3月14日

外界对美联储局今晨公布的议息结果,不抱大期望,因美国经济环境暂不容储局推新一轮量化宽松.惟相信不但储局,华府亦正筹谋撑楼市新举措,因未见底的楼市,已成美经济复苏后劲与奥巴马年底能否连任总统的重要因素.就业复苏势佳,楼价却创新低.美国上周公布的就业数据继续向好,反映就业市场持续复苏,市场遂进一步调低联储局主席伯南克短期内推第三轮量化宽松政策印钞的预期,故各界虽关注今晨公布的议息会议声明,但并没期望.第三轮量宽确欠缺推出的空间与时机,但此并不代表伯南克无为而治,相反,储局正密锣紧鼓准备新举措,重点不再是印钞推升金融市场,而是支撑撑楼市.

美国楼市自2006年中见顶,其后引爆金融海啸,美国楼价大幅下跌逾30%,外界本期望楼价终可在去年见底回稳,可是最新数据显示,楼价去年底再创海啸后新低,形势是今年可能续跌.美国楼市未见底,不但建筑活动无法真正复苏,负资产更将持续打击美国民众消费信心,金融体系内大量按揭资产亦无法盘活,势将拖累美国复苏步伐,以至失业率下降速度.这对孜孜于今年底谋求连任的奥巴马,恐成致命伤之一.

对此,奥巴马当然不会坐等运到,华府上月便推出新的可负担再融资计划,冀为一百万名业主转低息按揭;新措施应陆续有来.市场近期亦传出,伯南克正筹划”冲销式量宽”,据传是在不印钞下,储局一面扫入按揭抵押证券,一面发行短债回收释出的资金,此明显是要助楼市脱困.奥巴马已出招,伯南克密筹谋.不论基于经济原因,还是政治考虑,华府与储局都有需要扶持楼市;但将采取甚么措施、何时推出、力度多大、能否收效,抑或仍是如过去4年般,种种措施如泥牛入海,挽不了楼市跌势呢?此对奥巴马与伯南克固是重大考验,亦是今年美国经济与环球金融市场走向的重要因素,投资者必须密切留意.(A02)