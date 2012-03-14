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货币新闻 | 2012年 3月 14日 星期三 09:41 BJT

〔香港股市〕开高1.1%,腾讯控股走强

路透香港3月14日电---香港股市周三开高,料将连续第五日上涨.中国互联网巨头腾讯控股(0700.HK)走强,该公司稍晚将公布企业财报.

恒生指数.HSI开高1.05%,报21,564.21点.恒生国企指数.HSCE开高1.31%,报11,505.55点.(完)

--编译 王翔琼;审校 张涛

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