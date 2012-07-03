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亚洲 | 2012年 7月 3日 星期二 13:29 BJT

〔香港个股〕上海证大以11.7亿元人民币竞得南京一商业用地,股价涨一成

路透香港7月3日电---中国小型开发商--上海证大房地产(0755.HK)周二宣布,公司以11.69亿元人民币的代价竞得南京市一幅商业用地,料于六个月内订立正式出让合同.

上海证大早盘暂停买卖,该股午盘恢复交易后,盘初股价造好,最多曾大涨逾一成.香港时间13:14升幅为7.76%,报0.125港元,大盘恒生指数.HSI升1.52%.

公司的声明称,于上周五在南京市国土资源局的公开招标中成功竞标,公司已就投标支付2.34亿元保证金.

该幅土地位于南京火车南站周边之商业核心区,总占地面积为9.35万平方米,其中规划地上面积之建筑面积约为38万平方米,另有16万平方米之地下面积.该地块指定作综合办公、商业、金融、酒店及文化用途,土地使用权为40年.(完)

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--记者 梁慧仪; 审校 林高丽

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