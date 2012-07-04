《香港已公布新股发行上市日程表》--7月4日

国际油市：亚洲燃料油跨月价差收窄，因即期供应充裕
“基本面并不支持(价差处于)这些水平，”新加坡一交易员说，并称以新加坡当前的库存水平来看，很难保证380-cst燃料油在近期内呈现大幅逆价差的架构。
路透香港7月4日电---以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司,及2012年以来已在香港交易所上市公司一览表:
新股申购:
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公开招股日 公司名称 发行量(亿股) 集资额(亿港元) 发行价(港元) 上市日 保荐人
6/29-7/5 航标控股(1190.HK) 2.1 3.78-5.04 1.8-2.4 7/13 建银国际
6/29-7/5 顺泰控股(1335.HK) 1 1.08-1.68 1.08-1.68 7/13 海通国际
6/29-7/5 伊泰煤炭H股(3948.HK) 1.627 70-86.2 43-53 7/12 中金和中银国际
6/29-7/5 永达汽车(3669.HK) 2.535 16.73 6.6 7/12 瑞银和汇丰
6/29-7/5 飞颖集团1167.HK 3 2.04-2.94 0.68-0.98 7/12 光大证券
6/29-7/5 银仕来控股(1616.HK) 1.6058 1.77-2.12 1.1-1.32 7/12 瑞穗证券
6/28-7/4 普甜食品(1699.HK) 2 1.4-1.96 0.7-0.98 7/13 信达国际
6/28-7/4 确利达(1332.HK) 0.1438 0.23 1.59 7/12 海通国际
6/28-7/4 万国国际矿业(3939.HK) 1.5 2.63-3.15 1.75-2.1 7/10 国泰君安
6/25-28 美丽家园(1237.HK) 1.8 1.8-2.07 1-1.15 7/6 国泰君安
6/22-27 中铝国际(2068.HK) 3.6316 14.3-17.2 3.93-4.73 7/6 中金
5/28-31 Graff1306.HK 3.112 77.8-115.14 25-37 不予进行 瑞信、德银、高盛和摩根士丹利
2012年已上市新股:
上市日 公司名称 发行价(港元) 集资额(亿港元) 首日股价变幅 保荐人
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*7/4 小南国(3666.HK) 1.5 5.12 持平 美银美林,渣打
6/29 中国有色矿业(1258.HK) 2.2 19.14 持平 瑞银、中金和摩根大通
6/28 华电福新能源(0816.HK) 1.65 24.75 升4.8% 中信证券、瑞银和美银美林
6/18 协众国际(3663.HK) 0.93 1.86 升5.4% 国泰君安
6/13 东吴水泥(0695.HK) 1.1 1.375 升4.5% 国泰君安
4/27 海通证券H股(6837.HK) 10.6 130.3 持平 海通国际、摩根大通
4/27 中盛资源(2623.HK) 1.23 1.6 持平 海通国际
4/20 江南集团(1366.HK) 1.42 5.46 持平 大和
4/18 协同通信(1613.HK) 0.33 0.99 升9.1% 英皇融资
4/13 CW Group(1322.HK) 1.33 2.16 升5.3% 国泰君安
4/2 钜大国际(1329.HK) 1.1 0.55 升39% 华富嘉洛
3/30 皓天财经(1260.HK) 1.39 3.48 跌3.6% 东英亚洲
3/23 力量矿业能源(1277.HK) 1.26 11.72 跌4.8% 汇丰
3/19 俊知集团(1300.HK) 1.2 2.4 升4.2% 永丰金证券
3/1 阳光油砂(2012.HK) 4.86 44.9 跌3.3% 中银国际、德银和摩根士丹利
2/23 西王特钢(1266.HK) 2.65 13.25 跌19.6% 摩根大通
2/23 克莉丝汀(1210.HK) 1.6 4 升0.63% 法国巴黎资本(亚太)
2/10 必瘦站(1830.HK) 0.88 2.2 升1.1% 光大证券
1/19 宏创高科(8242.HK) 0.8 0.4 升12.5% 丰盛融资
1/18 太古地产(1972.HK) (介绍上市) 不适用 升2.7%^ 中银国际、高盛、汇丰和摩根士丹利
1/18 联合水泥(1312.HK) 1 1.65 升9% 浩德融资
1/18 允升国际(1315.HK) 1.2 0.9 升33.3% 光大证券
1/16 瀚洋控股(1803.HK) 0.93 0.93 升32.3% 申银万国
1/12 开世中国(1281.HK) 0.90 1.35 升12.2% 招商证券
1/12 华众控股(6830.HK) 1.40 2.8 升 6.4% 国泰君安
1/12 汇力资源(1303.HK) 1.70 4.25 升 4.1% 光大证券
1/12 柏能集团(1263.HK) 1.60 1.68 跌 0.6% 华高和昇
1/9 易通讯集团(8031.HK) 0.6 0.42 升1.7% 瑞穗证券亚洲
1/6 中国融保金融(8090.HK) 0.28 1.08 升58.9% 金利丰
注: 1. 本表包括正在进行公开招股的新股,及2012年1月至今已上市的公司.
2. *代表新增或已更新内容.
3. ^由于公司以介绍形式上市,故首日变幅以当天开盘价计算. (完)
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--记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯
“基本面并不支持(价差处于)这些水平，”新加坡一交易员说，并称以新加坡当前的库存水平来看，很难保证380-cst燃料油在近期内呈现大幅逆价差的架构。
路透吉隆坡2月22日 - 马来西亚棕榈油期货周三午后上涨，弹离逾三个月低位，因投资者无视于市场预期供给升高及需求疲弱而进场低接。
路透新加坡2月22日 - 亚洲航煤现货价差周三下滑，交易商表示，主因印度罕见地出脱一批现货船货所致。 交易商指出，印度石油公司(IOC)供应3月自Paradip出货的航煤；该公司通常在印度境内销售自家所炼制的航煤。 运输资料显示，即使套利船货无利可图，馏分油现货预料仍将自亚洲流向欧洲。 船舶经纪商表示，BP及Aramco贸易公司已预约船只将航煤由印度及波湾运抵西方。 在现货市场方面，并无交易传出。(完) (编译 龚芳; 审校 李婷仪)