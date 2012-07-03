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亚洲 | 2012年 7月 3日 星期二 15:23 BJT

〔香港个股〕新秀丽提高信贷额度,为未来收购作资金准备

路透香港7月3日电---全球最大的旅行箱生产商--新秀丽(Samsonite)(1910.HK)宣布,已将其循环信贷额度由1亿美元增至3亿美元,为公司未来的收购提供资金.

"尽管新秀丽一直着重内部增长,我们也会持续关注收购机会."新秀丽董事长、首席执行官Tim Parker在周二的声明中说.

新秀丽并有权额外增加1亿美元的信贷额度,但公司并未透露任何潜在的收购细节.

汇丰控股(HSBA.L)(0005.HK)旗下美国汇丰银行作为牵头银行,向其提供三年期信贷,且在公司提出要求及贷款人批准的条件下,允许延长一年.

总部位于卢森堡的新秀丽于5月时曾表示,其对在欧洲及北美收购品牌的可能持开放态度.

新秀丽上月被指部分产品含有高量疑癌物质后,替换了旗下品牌American Tourister型号Tokyo Chic旅行箱的把手,并称这次产品召回不会对公司产生任何实质影响.

新秀丽股价今日最高曾涨近2.2%至两周来高位;香港时间15:06上涨1.39%,大盘恒生指数.HSI则升1.21%.(完)

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--发稿 张媛; 审校 梁慧仪/张喜良

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