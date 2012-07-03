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亚洲 | 2012年 7月 3日 星期二 18:14 BJT

〔中港个股〕中海油服开工建造工作水深1,500米半潜式钻井平台,后年交付

路透香港7月3日电---中国最大离岸钻井服务商--中海油田服务股份有限公司(2883.HK)(601808.SS)周二称,其工作水深达1,500米的半潜式钻井平台正式开工建造,料2014年下半年交付.

中海油服在一份声明中称,该公司投资建造的第四座半潜式钻井平台COSLProspector于烟台正式开工,并满足挪威石油安全管理局和挪威石油工作技术标准(NORSOK)的要求,入级挪威船级社.

相比前三座COSL系列平台,COSLProspector最大工作水深增加到1,500米,最大钻井深度7,600米;钻井设备的设计和建造满足最新法律法规和标准、规范的要求,并能有效防止井涌、井喷、溢油等重大事故的发生.

"该平台还配备有采油树输送系统和隔水管悬挂装置,能在钻井过程同步实现采油树的水下安装,可大大提高油田开发生产的整体效率,降低生产成本."中海油服称.

中海油服此前表示,该公司的深水作业已进入实际操作阶段,正考虑通过购买二手或新建高端深水装备等方式,提高后续产能.

中海油服H股周二收涨3.07%,报11.42港元;其A股亦升1.29%,报17.3元人民币.(完)

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--记者 雷美珍; 审校 黄凯

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