〔中港个股〕中海油服开工建造工作水深1,500米半潜式钻井平台,后年交付

金砖国家：2月24日股汇市收盘纵览
路透2月26日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月24日(周五)走势纵览。
路透香港7月3日电---中国最大离岸钻井服务商--中海油田服务股份有限公司(2883.HK)(601808.SS)周二称,其工作水深达1,500米的半潜式钻井平台正式开工建造,料2014年下半年交付.
中海油服在一份声明中称,该公司投资建造的第四座半潜式钻井平台COSLProspector于烟台正式开工,并满足挪威石油安全管理局和挪威石油工作技术标准(NORSOK)的要求,入级挪威船级社.
相比前三座COSL系列平台,COSLProspector最大工作水深增加到1,500米,最大钻井深度7,600米;钻井设备的设计和建造满足最新法律法规和标准、规范的要求,并能有效防止井涌、井喷、溢油等重大事故的发生.
"该平台还配备有采油树输送系统和隔水管悬挂装置,能在钻井过程同步实现采油树的水下安装,可大大提高油田开发生产的整体效率,降低生产成本."中海油服称.
中海油服此前表示,该公司的深水作业已进入实际操作阶段,正考虑通过购买二手或新建高端深水装备等方式,提高后续产能.
中海油服H股周二收涨3.07%,报11.42港元;其A股亦升1.29%,报17.3元人民币.(完)
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--记者 雷美珍; 审校 黄凯
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路透2月24日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五的数据和路透计算，最近一周投机客增持美元多仓，为七周来首见。 截至2月21日当周，美元净多仓增至150.2亿美元，高于前周的149.9亿美元。 尽管美元净多仓增加，但今年以来美元表现仍然逊色，下跌约1.1%，之前在2016年上涨3.6%。 分析师称，投资者的行动可能超前了，他们自特朗普当选美国总统以来开始买入美元，特朗普承诺进行税改和基建支出来提振经济。 特朗普胜选后大概两个月，市场对于美国新政府的财政措施和税改计划仍然所知寥寥。 “我们认为美元应该走高，但投资者无疑需要更多令人信服的佐证，”BK资产管理公司的外汇策略执行董事Kathy Lien说。 她补充说，投资者就是不相信美国下个月就会升息。 CFTC数据还显示，日圆净空仓为50,162口，为两个多月来最低。 日圆今年以来上涨超过4%，因美元表现不佳。 特朗普下周将在国会参众两院的联合会议发表重要讲话。Lien
路透圣保罗2月24日 - 一位知情消息人士周五称，中国徐州工程机械集团有限公司(简称：徐工)正在与巴西工程公司OAS SA进行商谈，计划成立一家在非洲和拉美展开建筑业务的合资企业。