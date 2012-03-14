〔背景资料〕中国总理温家宝历次记者会主要表述内容回顾

路透香港3月14日电---中国十一届全国人大五次会议周三闭幕后,国务院总理温家宝将与中外记者见面并回答记者提问.这将是温家宝总理上任以来的第10次中外记者见面会,也是他做为中国总理的最后一次两会记者会.

回顾过去九年的记者会,温家宝总理对许多热点问题的回答还历历在目.以下为路透整理的简单回顾.

**2011年**

开场白:我们要有忧患意识，始终保持清醒的头脑。同时，又要树立信心，信心就像太阳一样，充满光明和希望。我的任期还有两年，我深知这两年的工作不比任何一年要轻松。政如农工，日夜思之，思其始而成其终。

年度主题:经济复苏

我们实施4万亿的投资，关于投资比例我在《政府工作报告》中已经详细阐述了。你问的问题的要害就是所谓国际金融危机对中国冲击小。我跟你讲，事非经过不知难。我们经过这样的努力，使中国在世界上率先回升向好，从而避免经济建设遭受重大的挫折。这一点是举世公认的。

年度热点:房价调控

关于房价的调控，我觉得当前最重要的是各项政策措施的落实。对于中央来讲，就是要加强对地方落实房价调控政策的检查力度，真正实行问责制。

有一件事情非常重要，现在就应该提到日程上来，那就是保障性住房的设计、建设必须有高标准、高要求，也就是说要确保质量、安全和环保。特别是在环保上，从设计到建设整个过程，都要实行节能。这是中国房地产建设的一大机会，如果丢掉了，十分可惜。

**2010年**

开场白:过去的两年我们是在极其困难条件下走过来的。今后几年，道路依然不平坦，甚至充满荆棘，但是我们应该记住这样一条古训：行百里者半九十。不可有任何松懈、麻痹和动摇。

但同时我们要坚定信心，华山再高，顶有过路。解决困难唯一的办法、出路和希望在于我们自己的努力。我深深爱着我的国家，没有一片土地让我这样深情和激动，没有一条河流让我这样沉思和起伏。

亦余心之所善兮，虽九死其犹未悔。我将以此明志，做好今后三年的工作。

年度主题:控制通胀

你提到一个让我非常感到担心的问题。我曾经讲过，如果发生通货膨胀，再加上收入分配不公，以及贪污腐败，足以影响社会的稳定，甚至政权的巩固。

处理好经济发展、调整结构和管好通胀预期这三者的关系，是一件非常困难的事情。

**2009年**

开场白:去年9月24日，我在纽约讲过一句话，就是“信心要比黄金和货币还要重要”。那时，世界还是一片迷茫，我们对于金融危机的发展前景也看不清楚。现在，时间过去不到半年，我们已经提出了一揽子应对计划。实现这个计划，我依然认为，首要的还是要坚定信心。只有信心才能产生勇气和力量，只有勇气和力量才能战胜困难。莫道今年春将尽，明年春色倍还人。

年度主题:一揽子计划

经过半年的努力，我们形成的一揽子计划包括四项内容，就是大规模的政府投入、大范围的产业调整和振兴、大力度的科技支撑和大幅度地提高社会保障水平。这四项是互相联系、不可分割的整体，它体现了我们计划的远近结合和标本兼治。

应对这场金融危机，我们做了长期的、困难的准备，我们预留了政策空间。也就是说，我们已经准备了应对更大困难的方案，并且储备了充足的“弹药”，随时都可以提出新的刺激经济的政策。

**2008年**

开场白:5年已经过去了，行事见于当时，是非公于后世。历史是人民创造的，也是人民书写的。一个领导者应该把眼睛盯住前方，把握现在，思考未来。

5年前，我曾面对大家立过誓言，苟利国家生死以，岂因祸福避趋之。今天我还想加上一句话，就是天变不足畏，祖宗不足法，人言不足恤。

年度主题:通货膨胀

目前最大的困难是物价过快上涨和通货膨胀的压力，隐藏的风险是经济可能出现的波动，我们必须在这两者之间走出一条光明的路。

我曾经讲过，今年恐怕是中国经济最困难的一年。难在什么地方？难在国际、国内不可测的因素多，因而决策困难。