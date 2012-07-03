版本:
中国
亚洲 | 2012年 7月 3日 星期二 17:55 BJT

〔香港新股〕罗兵咸永道预计今年IPO集资总额仅1,000-1,500亿港元

路透香港7月3日电---会计师行罗兵咸永道(普华永道,资诚)周二称,预计香港今年的IPO(首次公开发售)市场集资总额仅1,000-1,500亿港元,较今年初预测下调至少35%.

罗兵咸永道审计服务合伙人黄炜邦表示,因应环球市况波动,投资者对参与新股上市的兴趣稍为降低,个别企业因此暂缓了上市计划.

"即使选择继续上市的,都纷纷调降其招股定价或集资金额."他说,今年上半年的IPO总数只有32家,集资总额306亿港元,较去年同期的1,872亿港元下跌84%.

该行于今年初预期香港全年IPO市场集资总额介乎2,000-2,300亿港元,较2011年的2,714亿港元按年大减约四成.[ID:nSH0092487]

展望下半年,罗兵咸永道资本市场服务组合伙人陈朝光说,如果外围因素没有进一步恶化,预计未来六个月的IPO集资活动转趋活跃,并有两至三间较大规模企业上市集资,而市场焦点仍是消费品和服务业,能源及矿业.

此前有多家企业推迟其香港IPO计划,其中包括英国珠宝商Graff Diamonds、中国乘用车零售商永达汽车等等.而中国财险(2328.HK)母公司中国人保集团虽然已通过联交所上市聆讯,惟计划于暑假过后才启动招股.(完)

--记者 雷美珍; 审校 黄凯

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐