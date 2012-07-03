〔香港新股〕罗兵咸永道预计今年IPO集资总额仅1,000-1,500亿港元

金砖国家：2月24日股汇市收盘纵览
路透2月26日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月24日(周五)走势纵览。
路透香港7月3日电---会计师行罗兵咸永道(普华永道,资诚)周二称,预计香港今年的IPO(首次公开发售)市场集资总额仅1,000-1,500亿港元,较今年初预测下调至少35%.
罗兵咸永道审计服务合伙人黄炜邦表示,因应环球市况波动,投资者对参与新股上市的兴趣稍为降低,个别企业因此暂缓了上市计划.
"即使选择继续上市的,都纷纷调降其招股定价或集资金额."他说,今年上半年的IPO总数只有32家,集资总额306亿港元,较去年同期的1,872亿港元下跌84%.
该行于今年初预期香港全年IPO市场集资总额介乎2,000-2,300亿港元,较2011年的2,714亿港元按年大减约四成.[ID:nSH0092487]
展望下半年,罗兵咸永道资本市场服务组合伙人陈朝光说,如果外围因素没有进一步恶化,预计未来六个月的IPO集资活动转趋活跃,并有两至三间较大规模企业上市集资,而市场焦点仍是消费品和服务业,能源及矿业.
此前有多家企业推迟其香港IPO计划,其中包括英国珠宝商Graff Diamonds、中国乘用车零售商永达汽车等等.而中国财险(2328.HK)母公司中国人保集团虽然已通过联交所上市聆讯,惟计划于暑假过后才启动招股.(完)
--记者 雷美珍; 审校 黄凯
路透2月26日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月24日(周五)走势纵览。
路透2月24日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五的数据和路透计算，最近一周投机客增持美元多仓，为七周来首见。 截至2月21日当周，美元净多仓增至150.2亿美元，高于前周的149.9亿美元。 尽管美元净多仓增加，但今年以来美元表现仍然逊色，下跌约1.1%，之前在2016年上涨3.6%。 分析师称，投资者的行动可能超前了，他们自特朗普当选美国总统以来开始买入美元，特朗普承诺进行税改和基建支出来提振经济。 特朗普胜选后大概两个月，市场对于美国新政府的财政措施和税改计划仍然所知寥寥。 “我们认为美元应该走高，但投资者无疑需要更多令人信服的佐证，”BK资产管理公司的外汇策略执行董事Kathy Lien说。 她补充说，投资者就是不相信美国下个月就会升息。 CFTC数据还显示，日圆净空仓为50,162口，为两个多月来最低。 日圆今年以来上涨超过4%，因美元表现不佳。 特朗普下周将在国会参众两院的联合会议发表重要讲话。Lien
路透圣保罗2月24日 - 一位知情消息人士周五称，中国徐州工程机械集团有限公司(简称：徐工)正在与巴西工程公司OAS SA进行商谈，计划成立一家在非洲和拉美展开建筑业务的合资企业。