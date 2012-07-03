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亚洲 | 2012年 7月 3日 星期二 18:56 BJT

〔中港个股〕招商银行终止西藏信托产权收购协议,因迟迟未获监管机构批准

路透香港7月3日电---以资产计中国第六大银行--招商银行(3968.HK)(600036.SS)周二称,决定终止西藏信托产权收购协议,因迟迟未获得监管机构批准.

招商银行于2009年8月3日与西藏自治区财政厅及西藏爱沃瑞峰投资发展签署协议,招商银行以约3.64亿元人民币的价格,收购西藏自治区信托投资公司60.5%的产权.

招商银行在联交所一份声明中称,"鉴于该协议签署至今已超过两年半的时间,仍未获得监管机构批准,为尽快结束协议各方权利不确定状态,在西藏自治区财政厅提议下,各方协商并一致同意终止协议."

此前中国银监会叫停票据信托、房地产信托,又对同业存款信托示警.银行"借道"信托逃避信贷规模约束,将信贷资产从表内转移到表外,致使监管层无法准确把脉全社会信贷状况,导致信托业频频刮起监管风暴的直接"导火索".[ID:nSB1373738]

招商银行H股周二收升1.94%,报14.74港元;其A股亦升0.37%,报10.89元人民币.(完)

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--记者 雷美珍; 审校 曾祥进

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