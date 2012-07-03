〔中港个股〕招商银行终止西藏信托产权收购协议,因迟迟未获监管机构批准

金砖国家：2月24日股汇市收盘纵览
路透2月26日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月24日(周五)走势纵览。
路透香港7月3日电---以资产计中国第六大银行--招商银行(3968.HK)(600036.SS)周二称,决定终止西藏信托产权收购协议,因迟迟未获得监管机构批准.
招商银行于2009年8月3日与西藏自治区财政厅及西藏爱沃瑞峰投资发展签署协议,招商银行以约3.64亿元人民币的价格,收购西藏自治区信托投资公司60.5%的产权.
招商银行在联交所一份声明中称,"鉴于该协议签署至今已超过两年半的时间,仍未获得监管机构批准,为尽快结束协议各方权利不确定状态,在西藏自治区财政厅提议下,各方协商并一致同意终止协议."
此前中国银监会叫停票据信托、房地产信托,又对同业存款信托示警.银行"借道"信托逃避信贷规模约束,将信贷资产从表内转移到表外,致使监管层无法准确把脉全社会信贷状况,导致信托业频频刮起监管风暴的直接"导火索".[ID:nSB1373738]
招商银行H股周二收升1.94%,报14.74港元;其A股亦升0.37%,报10.89元人民币.(完)
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--记者 雷美珍; 审校 曾祥进
路透2月26日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月24日(周五)走势纵览。
路透2月24日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五的数据和路透计算，最近一周投机客增持美元多仓，为七周来首见。 截至2月21日当周，美元净多仓增至150.2亿美元，高于前周的149.9亿美元。 尽管美元净多仓增加，但今年以来美元表现仍然逊色，下跌约1.1%，之前在2016年上涨3.6%。 分析师称，投资者的行动可能超前了，他们自特朗普当选美国总统以来开始买入美元，特朗普承诺进行税改和基建支出来提振经济。 特朗普胜选后大概两个月，市场对于美国新政府的财政措施和税改计划仍然所知寥寥。 “我们认为美元应该走高，但投资者无疑需要更多令人信服的佐证，”BK资产管理公司的外汇策略执行董事Kathy Lien说。 她补充说，投资者就是不相信美国下个月就会升息。 CFTC数据还显示，日圆净空仓为50,162口，为两个多月来最低。 日圆今年以来上涨超过4%，因美元表现不佳。 特朗普下周将在国会参众两院的联合会议发表重要讲话。Lien
路透圣保罗2月24日 - 一位知情消息人士周五称，中国徐州工程机械集团有限公司(简称：徐工)正在与巴西工程公司OAS SA进行商谈，计划成立一家在非洲和拉美展开建筑业务的合资企业。