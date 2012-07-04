《香港报摘》--经济日报7月4日

国际油市：亚洲燃料油跨月价差收窄，因即期供应充裕
“基本面并不支持(价差处于)这些水平，”新加坡一交易员说，并称以新加坡当前的库存水平来看，很难保证380-cst燃料油在近期内呈现大幅逆价差的架构。
* 要闻版头条:
--两只港股交易所买卖基金(ETF)已获批在沪深股市挂牌,据悉,该两只由华夏和易方达发行的港股ETF,共规模最高达32亿美元,最快可在8月初开始先后来港扫货,或为港股加添短线动力.但有市场人士提醒,目前内地投资情绪审慎,投资者不宜期望过高.
* 其他:
--联想集团(0992.HK)主席兼首席执行官杨元庆表示,公司没有下调增长预期,并有信心增长可高于市场平均数.他续指,联想会于适当时机继续回购股份.
--中材股份(1893.HK)在发盈警后翌日即宣布集资计划,建议于内地发行一年期融资券集资最多40亿元人民币,以偿还到期借款及营运用途.
--长江实业(0001.HK)旗下将军澳楼盘"峻滢"累积沽出逾500个单位,估计套现约27亿港元,有九成买家为香港人.楼盘至今共推出720个三房单位,两房户预计保留至下一季推售.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 梁慧仪; 审校 林高丽
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘 [PRESS-HK-CMN]
“基本面并不支持(价差处于)这些水平，”新加坡一交易员说，并称以新加坡当前的库存水平来看，很难保证380-cst燃料油在近期内呈现大幅逆价差的架构。
路透吉隆坡2月22日 - 马来西亚棕榈油期货周三午后上涨，弹离逾三个月低位，因投资者无视于市场预期供给升高及需求疲弱而进场低接。
路透新加坡2月22日 - 亚洲航煤现货价差周三下滑，交易商表示，主因印度罕见地出脱一批现货船货所致。 交易商指出，印度石油公司(IOC)供应3月自Paradip出货的航煤；该公司通常在印度境内销售自家所炼制的航煤。 运输资料显示，即使套利船货无利可图，馏分油现货预料仍将自亚洲流向欧洲。 船舶经纪商表示，BP及Aramco贸易公司已预约船只将航煤由印度及波湾运抵西方。 在现货市场方面，并无交易传出。(完) (编译 龚芳; 审校 李婷仪)