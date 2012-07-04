《香港报摘》--经济日报7月4日

* 要闻版头条:

--两只港股交易所买卖基金(ETF)已获批在沪深股市挂牌,据悉,该两只由华夏和易方达发行的港股ETF,共规模最高达32亿美元,最快可在8月初开始先后来港扫货,或为港股加添短线动力.但有市场人士提醒,目前内地投资情绪审慎,投资者不宜期望过高.

* 其他:

--联想集团(0992.HK)主席兼首席执行官杨元庆表示,公司没有下调增长预期,并有信心增长可高于市场平均数.他续指,联想会于适当时机继续回购股份.

--中材股份(1893.HK)在发盈警后翌日即宣布集资计划,建议于内地发行一年期融资券集资最多40亿元人民币,以偿还到期借款及营运用途.

--长江实业(0001.HK)旗下将军澳楼盘"峻滢"累积沽出逾500个单位,估计套现约27亿港元,有九成买家为香港人.楼盘至今共推出720个三房单位,两房户预计保留至下一季推售.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 梁慧仪; 审校 林高丽

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