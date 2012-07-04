《香港报摘》--信报7月4日

国际油市：亚洲燃料油跨月价差收窄，因即期供应充裕
“基本面并不支持(价差处于)这些水平，”新加坡一交易员说，并称以新加坡当前的库存水平来看，很难保证380-cst燃料油在近期内呈现大幅逆价差的架构。
* 要闻版头条:
--香港5月份零售业总货值按年增长仅约9%,是近三来年最低的增长纪录;一直保持强势的奢侈品销售量,更是三年来首次倒退.业界对前景不敢乐观,甚至认为本港零售业"秋冬"已来临.
* 其他:
--财政部55亿元人民币国债零售部分上周五起开售,惟受七一长假期影响,有配售银行表示,首两日国债销情略低于去年国债同期认购规模.
--总部位于荷兰的证券庄家IMC Asia Pacific于2007年5月至2010年7月间,违反沽空规则,以及有内部监控缺失,被证监会谴责和罚款150万港元.
--胸围生产商黛丽斯(0333.HK)表示,预料截至今年6月底止全年转盈为亏,受公司终止深圳的制造业务、欧美市场疲弱,以及泰国厂房的运作障碍拖累.另外,制造及销售集成电路引线框的品质国际(0243.HK)也发出盈警,市场需求转弱,预料公司营业额下降.
--中银国际发表报告指出,广东省多个城市近期把发出签证期间由每两个月批出,延长至每三个月批出;加上在行政手续上提高签证批出门槛,变相收紧限制.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 梁慧仪; 审校 林高丽
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘 [PRESS-HK-CMN]
“基本面并不支持(价差处于)这些水平，”新加坡一交易员说，并称以新加坡当前的库存水平来看，很难保证380-cst燃料油在近期内呈现大幅逆价差的架构。
路透吉隆坡2月22日 - 马来西亚棕榈油期货周三午后上涨，弹离逾三个月低位，因投资者无视于市场预期供给升高及需求疲弱而进场低接。
路透新加坡2月22日 - 亚洲航煤现货价差周三下滑，交易商表示，主因印度罕见地出脱一批现货船货所致。 交易商指出，印度石油公司(IOC)供应3月自Paradip出货的航煤；该公司通常在印度境内销售自家所炼制的航煤。 运输资料显示，即使套利船货无利可图，馏分油现货预料仍将自亚洲流向欧洲。 船舶经纪商表示，BP及Aramco贸易公司已预约船只将航煤由印度及波湾运抵西方。 在现货市场方面，并无交易传出。(完) (编译 龚芳; 审校 李婷仪)