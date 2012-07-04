《香港报摘》--信报7月4日

* 要闻版头条:

--香港5月份零售业总货值按年增长仅约9%,是近三来年最低的增长纪录;一直保持强势的奢侈品销售量,更是三年来首次倒退.业界对前景不敢乐观,甚至认为本港零售业"秋冬"已来临.

* 其他:

--财政部55亿元人民币国债零售部分上周五起开售,惟受七一长假期影响,有配售银行表示,首两日国债销情略低于去年国债同期认购规模.

--总部位于荷兰的证券庄家IMC Asia Pacific于2007年5月至2010年7月间,违反沽空规则,以及有内部监控缺失,被证监会谴责和罚款150万港元.

--胸围生产商黛丽斯(0333.HK)表示,预料截至今年6月底止全年转盈为亏,受公司终止深圳的制造业务、欧美市场疲弱,以及泰国厂房的运作障碍拖累.另外,制造及销售集成电路引线框的品质国际(0243.HK)也发出盈警,市场需求转弱,预料公司营业额下降.

--中银国际发表报告指出,广东省多个城市近期把发出签证期间由每两个月批出,延长至每三个月批出;加上在行政手续上提高签证批出门槛,变相收紧限制.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 梁慧仪; 审校 林高丽

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