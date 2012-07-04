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亚洲 | 2012年 7月 4日 星期三 08:07 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--7月4日

路透香港7月4日电---以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周二收市价的比较.(1美元=7.7538港元HKD=)

  美国股市周二连升第三天,道琼工业指数.DJI收升72.43点,或0.56%,至12,943.82点,因油价大涨提振油股,且交易商消化了对央行将进一步实施刺激措施预期值增加的因素.[ID:nSB8544314] 


公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                              (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
-------------------------------------------------------------------------------------
中海油  (0883.HK)   (CEO.N)  206.900    2.25      46470            16.043       2.57
中国铝业(2600.HK)   (ACH.N)   10.890    0.18      69011             3.378       2.04
中国移动(0941.HK)   (CHL.N)   56.050    2.32     177860            86.920       0.66
中国人寿(2628.HK)   (LFC.N)   41.090    4.45      99302            21.240       1.87
中石油  (0857.HK)   (PTR.N)  129.770    0.37      35308            10.062       0.82
中石化  (0386.HK)   (SNP.N)   89.160   -0.21      18467             6.913       0.63
汇丰控股(0005.HK)   HBC.N   44.820   -0.20     150615            69.505       0.01
中电信  (0728.HK)   (CHA.N)   44.570    1.90      13591             3.456       0.17
中国联通(0762.HK)   (CHU.N)   12.780    1.51     513287             9.909      -0.21
兖州煤业(1171.HK)   YZC.N   16.070    6.28      89002            12.460       4.01
华能国际(0902.HK)   (HNP.N)   29.420   -1.80      19678             5.703       0.58
南方航空(1055.HK)   (ZNH.N)   22.790    3.97       5353             3.534       0.40
东方航空(0670.HK)   (CEA.N)   16.120    1.07       4146             1.250     -49.60
中芯国际(0981.HK)   (SMI.N)    1.650    3.77      14471             0.256       0.34 (完)

  --整理 梁慧仪

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