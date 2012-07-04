《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--7月4日

国际油市：亚洲燃料油跨月价差收窄，因即期供应充裕
“基本面并不支持(价差处于)这些水平，”新加坡一交易员说，并称以新加坡当前的库存水平来看，很难保证380-cst燃料油在近期内呈现大幅逆价差的架构。
路透香港7月4日电---以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周二收市价的比较.(1美元=7.7538港元HKD=) 美国股市周二连升第三天,道琼工业指数.DJI收升72.43点,或0.56%,至12,943.82点,因油价大涨提振油股,且交易商消化了对央行将进一步实施刺激措施预期值增加的因素.[ID:nSB8544314] 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 (0883.HK) (CEO.N) 206.900 2.25 46470 16.043 2.57 中国铝业(2600.HK) (ACH.N) 10.890 0.18 69011 3.378 2.04 中国移动(0941.HK) (CHL.N) 56.050 2.32 177860 86.920 0.66 中国人寿(2628.HK) (LFC.N) 41.090 4.45 99302 21.240 1.87 中石油 (0857.HK) (PTR.N) 129.770 0.37 35308 10.062 0.82 中石化 (0386.HK) (SNP.N) 89.160 -0.21 18467 6.913 0.63 汇丰控股(0005.HK) HBC.N 44.820 -0.20 150615 69.505 0.01 中电信 (0728.HK) (CHA.N) 44.570 1.90 13591 3.456 0.17 中国联通(0762.HK) (CHU.N) 12.780 1.51 513287 9.909 -0.21 兖州煤业(1171.HK) YZC.N 16.070 6.28 89002 12.460 4.01 华能国际(0902.HK) (HNP.N) 29.420 -1.80 19678 5.703 0.58 南方航空(1055.HK) (ZNH.N) 22.790 3.97 5353 3.534 0.40 东方航空(0670.HK) (CEA.N) 16.120 1.07 4146 1.250 -49.60 中芯国际(0981.HK) (SMI.N) 1.650 3.77 14471 0.256 0.34 (完) --整理 梁慧仪
“基本面并不支持(价差处于)这些水平，”新加坡一交易员说，并称以新加坡当前的库存水平来看，很难保证380-cst燃料油在近期内呈现大幅逆价差的架构。
路透吉隆坡2月22日 - 马来西亚棕榈油期货周三午后上涨，弹离逾三个月低位，因投资者无视于市场预期供给升高及需求疲弱而进场低接。
路透新加坡2月22日 - 亚洲航煤现货价差周三下滑，交易商表示，主因印度罕见地出脱一批现货船货所致。 交易商指出，印度石油公司(IOC)供应3月自Paradip出货的航煤；该公司通常在印度境内销售自家所炼制的航煤。 运输资料显示，即使套利船货无利可图，馏分油现货预料仍将自亚洲流向欧洲。 船舶经纪商表示，BP及Aramco贸易公司已预约船只将航煤由印度及波湾运抵西方。 在现货市场方面，并无交易传出。(完) (编译 龚芳; 审校 李婷仪)