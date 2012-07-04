〔香港个股〕中材股份拟发行至多40亿元人民币一年期短期融资券

国际油市：亚洲燃料油跨月价差收窄，因即期供应充裕
“基本面并不支持(价差处于)这些水平，”新加坡一交易员说，并称以新加坡当前的库存水平来看，很难保证380-cst燃料油在近期内呈现大幅逆价差的架构。
路透香港7月4日电---全球主要水泥设备及工程服务供应商--中国中材股份(1893.HK)公告称,董事会已批准公司发行一年期短期融资券,发行额度不超过40亿元人民币,资金将作为营运资金及偿还到期借款.
公司的声明称,此项建议发行须待股东批准,以及中国银行间市场交易商协会接受注册后,方可作实.至于发行方案方面,公司表示将根据市场情况、利率变化及公司资金需求,决定一次或分期、部分或全部发行,发行对象为全国银行间市场机构投资者.
中材股份日前发出盈利警告,料中期净利将按年大幅度下降,受累期内主要产品售价大幅下滑,以及个别境外总包项目产生亏损,导致公司需要计提相关损失.随着中国经济增长放缓,及固定资产投资增速下滑,对水泥的需求减弱,拖累水泥价格走低,此前已有多家水泥商对上半年盈利作出预警.(完)
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--记者 梁慧仪; 审校 林高丽
“基本面并不支持(价差处于)这些水平，”新加坡一交易员说，并称以新加坡当前的库存水平来看，很难保证380-cst燃料油在近期内呈现大幅逆价差的架构。
路透吉隆坡2月22日 - 马来西亚棕榈油期货周三午后上涨，弹离逾三个月低位，因投资者无视于市场预期供给升高及需求疲弱而进场低接。
路透新加坡2月22日 - 亚洲航煤现货价差周三下滑，交易商表示，主因印度罕见地出脱一批现货船货所致。 交易商指出，印度石油公司(IOC)供应3月自Paradip出货的航煤；该公司通常在印度境内销售自家所炼制的航煤。 运输资料显示，即使套利船货无利可图，馏分油现货预料仍将自亚洲流向欧洲。 船舶经纪商表示，BP及Aramco贸易公司已预约船只将航煤由印度及波湾运抵西方。 在现货市场方面，并无交易传出。(完) (编译 龚芳; 审校 李婷仪)