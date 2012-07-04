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亚洲 | 2012年 7月 4日 星期三 09:02 BJT

〔香港个股〕中材股份拟发行至多40亿元人民币一年期短期融资券

路透香港7月4日电---全球主要水泥设备及工程服务供应商--中国中材股份(1893.HK)公告称,董事会已批准公司发行一年期短期融资券,发行额度不超过40亿元人民币,资金将作为营运资金及偿还到期借款.

公司的声明称,此项建议发行须待股东批准,以及中国银行间市场交易商协会接受注册后,方可作实.至于发行方案方面,公司表示将根据市场情况、利率变化及公司资金需求,决定一次或分期、部分或全部发行,发行对象为全国银行间市场机构投资者.

中材股份日前发出盈利警告,料中期净利将按年大幅度下降,受累期内主要产品售价大幅下滑,以及个别境外总包项目产生亏损,导致公司需要计提相关损失.随着中国经济增长放缓,及固定资产投资增速下滑,对水泥的需求减弱,拖累水泥价格走低,此前已有多家水泥商对上半年盈利作出预警.(完)

浏览中材股份其他新闻,请点选[1893.HK-CMN]

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--记者 梁慧仪; 审校 林高丽

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