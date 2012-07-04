《香港重要政经日程》--7月4日-7月10日

国际油市：亚洲燃料油跨月价差收窄，因即期供应充裕
“基本面并不支持(价差处于)这些水平，”新加坡一交易员说，并称以新加坡当前的库存水平来看，很难保证380-cst燃料油在近期内呈现大幅逆价差的架构。
=====================今日香港主要政经消息==========================
7月4日(周三)
-- 小南国(3666.HK)首日挂牌.
--12:30 香港投资基金公会记者会介绍亚洲固定收益市场建议守则.
=====================近日香港主要政经消息==========================
7月5日(周四)
-- 中广核矿业(1164.HK)公布首季业绩.
--09:30 永义国际(1218.HK)股东周年大会.
--10:30 汇丰公布6月份PMI.
7月6日(周五)
-- 中铝国际(2068.HK)首日挂牌.
-- 美丽家园(1237.HK)首日挂牌.
-- 公布6月底止外汇储备资产数字.
--10:00 积华生物医药(2327.HK)股东周年大会.
--11:00 昂纳生通信集团(0877.HK)股东特别大会.
--14:00 新奥能源(2688.HK)股东特别大会.
--14:30 新时代能源(0166.HK)股东特别大会.
--15:00 远东环球(0830.HK)股东特别大会.
*7月9日(周一)
-- 永保林业(0723.HK)公布全年业绩.
--09:00 联泰控股(0311.HK)股东特别大会.
--10:00 南联地产(1036.HK)股东特别大会.
--10:45 永泰地产(0369.HK)股东特别大会.
*7月10日(周二)
-- 万国国际矿业(3939.HK)首日挂牌.
--09:30 中国人寿(2628.HK)在中国举行股东特别大会.
--16:00 文化地标(0674.HK)股东特别大会.
注: 1."*"代表新增.
2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容.(完)
--整理 梁慧仪
“基本面并不支持(价差处于)这些水平，”新加坡一交易员说，并称以新加坡当前的库存水平来看，很难保证380-cst燃料油在近期内呈现大幅逆价差的架构。
路透吉隆坡2月22日 - 马来西亚棕榈油期货周三午后上涨，弹离逾三个月低位，因投资者无视于市场预期供给升高及需求疲弱而进场低接。
路透新加坡2月22日 - 亚洲航煤现货价差周三下滑，交易商表示，主因印度罕见地出脱一批现货船货所致。 交易商指出，印度石油公司(IOC)供应3月自Paradip出货的航煤；该公司通常在印度境内销售自家所炼制的航煤。 运输资料显示，即使套利船货无利可图，馏分油现货预料仍将自亚洲流向欧洲。 船舶经纪商表示，BP及Aramco贸易公司已预约船只将航煤由印度及波湾运抵西方。 在现货市场方面，并无交易传出。(完) (编译 龚芳; 审校 李婷仪)