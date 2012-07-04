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亚洲 | 2012年 7月 4日 星期三 08:49 BJT

《香港重要政经日程》--7月4日-7月10日

=====================今日香港主要政经消息==========================

7月4日(周三)

-- 小南国(3666.HK)首日挂牌.

--12:30 香港投资基金公会记者会介绍亚洲固定收益市场建议守则.

=====================近日香港主要政经消息==========================

7月5日(周四)

-- 中广核矿业(1164.HK)公布首季业绩.

--09:30 永义国际(1218.HK)股东周年大会.

--10:30 汇丰公布6月份PMI.

7月6日(周五)

-- 中铝国际(2068.HK)首日挂牌.

-- 美丽家园(1237.HK)首日挂牌.

-- 公布6月底止外汇储备资产数字.

--10:00 积华生物医药(2327.HK)股东周年大会.

--11:00 昂纳生通信集团(0877.HK)股东特别大会.

--14:00 新奥能源(2688.HK)股东特别大会.

--14:30 新时代能源(0166.HK)股东特别大会.

--15:00 远东环球(0830.HK)股东特别大会.

*7月9日(周一)

-- 永保林业(0723.HK)公布全年业绩.

--09:00 联泰控股(0311.HK)股东特别大会.

--10:00 南联地产(1036.HK)股东特别大会.

--10:45 永泰地产(0369.HK)股东特别大会.

*7月10日(周二)

-- 万国国际矿业(3939.HK)首日挂牌.

--09:30 中国人寿(2628.HK)在中国举行股东特别大会.

--16:00 文化地标(0674.HK)股东特别大会.

注: 1."*"代表新增.

2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容.(完)

--整理 梁慧仪

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