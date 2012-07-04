〔港报财经评论〕数据愈坏,憧憬愈大--信报7月4日

数据愈坏,憧憬愈大 /习广思

6月风暴刚完,7月会怎样?明天欧央行议息,但本月没有大日子,联储局要月底才议息,股市将在各样数据中挣扎,但股市对最新PMI数据有免疫力,风险最大的将会是美国数据恶化.7月很大机会是憧憬月,数据愈坏,憧憬愈大.港股憧憬中国中国内地”放水”,皆因官方报章放风,降存款准备金时机成熟.其次,巴西、印度政府均意识到经济下滑的风险增加,有机会推出救市计划.地产股现值博恒指昨日裂口高开323点,成功屠熊,及后走势反覆,但看好的投资者挟仓未完,主要升势集中在大蓝筹身上,收报19,735点,上升294点,大市成交额498亿港元,沽空比率10.91%.恒指收复50天线后,恒指短线在250天线19,875点或见阻力,以牛熊阴谋论的话,阻力在20,000点水平.港股以挟蓝筹为主调,以致近期恒指大幅跑赢大市及国企指数.

煤炭股、航运股只属超卖反弹,但较值得投资者留意的是地产股.昨日提到内房股进入洗牌高潮,中国中国内地媒体报道,近期有近33只内房信托面临违约,可想而知楼市升温、资金回笼,是许多发展商求之不得的机会,但能否生存下来,仍是这个夏天的考验.内房股走势强弱愈见鲜明,世茂(0813.HK)、华润置地(1109.HK)破位上升,龙湖(0960.HK)正待突破.相对而言,香港地产股值博率提高,因为”振英年代”的政策风险正在降温.昨日地产股主导恒指上升,新世界(0017.HK)升4.8%,恒隆(0101.HK)升4.4%,太地(1972.HK)升4%,长实(0001.HK)升1.3%.分析员可能会说,地产股资产净值折让大,估值便宜.不过,随着新政府上台,未见强势,声言只会增加房屋供应,不会推低楼价,地产股所面对的政策不明朗因素暂时消除.

投资者正在背弃股票市场,认为风险太高.其实,从股市交投低迷,上落波动,甚至阁下的买股意欲,大概便可略知一二.然而,如果阁下是私银户,定必知道私人贴身宾架打电话给你时,多数都建议你买蓝筹、债券,偶尔会叫你买累计期权,但买债已经是主流.在刚过去的5、6月,全球股市刮起风暴,但美国上市的投资级企债ET,股价在50天线屹立不倒,近期更挑战2月初高位.高息企债ETF ,股价虽有调整,但反弹力较股市强,且近期成交增加.(B04)

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留意美国就业数据 /苏子

今天为美国独立日假期,在假期前夕,昨天汇市的交投明显缩减,欧罗兑美元只在1.2575-1.26间窄幅上落,完全没有方向可言.目前市场正期待美国假期结束后,于本周五公布的美国最新就业报告结果,市场预期失业率保持在8.2%,而焦点所在的新增职位则增加97,000个,多于上次的增加82,000个.留意欧罗兑美元是在上月1日美国公布当时的5月份较差的就业报告结果后而扭转一浪低于一浪的走势.而上月欧罗兑美元的1.2286低位亦是汇价在市场知悉就业报告结果后所造的.不过,欧罗兑美元自此低位反弹至上月18日的1.2747高位便乏力再升,即使随后美国所公布的FOMC结果及上周刚结束的欧盟峰会的利好结果亦未能为汇价造成新的刺激,成功突破上述的1.2747高位并挑战50天SMA阻力,而且在上述两个重大日子欧罗兑美元仅高见1.2742及1.2692便回落.

如本周五市场知悉美国的6月份就业报告后,欧罗兑美元仍未见成功上破上月18日的1.2747高位,反而更回落至上月1日美国公布完5月份就业报告后所造的1.2458高位以下波动,而最后的收市价亦低于上月1日的1.2432收市价,那对欧罗兑美元而言将是一个甚为利淡的警号,小心汇价若在本周五出现明显低收情况后,整个7月份的走势将不会好得到哪里去.反之,若然欧罗兑美元在本周五美国公布完6月份就业报告后可以承接上月的良好反弹势头,并且已见企稳在上月的1.2747高位以上波动及收市,由于已同时升破50天SMA阻力,因此投资者便不要再看淡欧罗兑美元的短期走势了,料汇价届时将在低位获得良好承接力后,可以挑战100天SMA的1.2957关键阻力及1.30心理关口.

至于欧罗兑美元后市能否向上作出重大突破,宜观察欧罗兑澳元能否扭转自5月18日于1.3032高位开始的大弱势.欧罗兑澳元自5月18日的1.3032高位跌至昨天亚洲市的1.2240低位,共跌792点子或6%,汇价处于1.2265水平,即使跌势虽已喘定,但整体走势仍然非常疲弱,随时有机会再创即市新低.短线而言,欧罗兑澳元要在喘定跌势后有力反弹至10天SMA阻力以上波动及收市,才可避免以单边市形式继续下试今年2月7日所造的1.2123低位.如稍后欧罗兑澳元可以成功止跌回升,那欧罗兑美元才可望有足够动力向上作出重大突破,否则,即使欧罗兑美元可以略为升破上月18日所造的1.2747高位,亦可能只是假突破的走势陷阱,投资者若因为看见破位而采取高位追买的策略,有可能掉进陷阱而招致损失.(B08)