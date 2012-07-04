〔港报财经评论〕环球经济仍有暗涌--经济日报7月4日

环球经济仍有暗涌 /林瑞芬

德国肯让步令欧盟峰会有成果,金融市场暂纾对欧债问题的担忧,恒指昨升294点或1.51%至19,735收市,奈何乏激情,成交额只有498亿港元.技术上,恒指昨率先重企50天线19,471楼上,属首日的突破,未确认有效性.更为重要是,国指仍未能同步重上50天线,昨收9,711,对大市的上升约束.欧盟峰会暂为欧元区避免解体买到时间,接受救助的西班牙银行业援助金,将在未来几周内到位.欧猪国债火高烧压力暂减,惟面对的经济问题还是强.由摩根大通与研究和供应管理机构所编制,结合约20国的调查资料,包括美国、日本、德国、法国、英国、中国及俄罗斯在内的摩根大通全球制造业采购经理人指数从5月的50.6降至6月的48.9,为11月以来首度跌破景气荣枯分水岭50,亦为2009年6月以来最低.另外,6月份中国制造业采购经理指数为50.2%,创7个月最低值,显示当前全球经济发展仍有显着下跌压力,凸显中、外刺激经济的急务.

时间不等人,预料欧洲央行会在本周四落药,据彭博资讯发布的调查显示,多数经济师认为欧央行至少会把基准利率下调0.25厘,至0.75厘的低位.另外,官方媒体《中国证券报》周二发表重要社评文章指,7月伊始,刚刚抵御年中考核时点冲击的银行资金面又面临新考验,再次下调法定存款准备金率时机已成熟.美国经济复苏动力放慢,亦有机会推出QE3.

市场对全球主要央行的量宽还是抱一份盼望,但现实也同时存在量宽的效用递减,对实质经济的刺激力还是模糊,制约港股的反弹空间不在话下了.目前摸着石头过河,7月5日希腊财长将重开谈判,而爱尔兰债务管理局周二亦表示,本周该国将在7月5日拍卖5亿欧元3个月期国库券,这是自2010年9月来首次重返短期债券市场筹资,市场反应料对欧债问题有左右作用.探讨恒指转势能力尚须配合至少700亿、800亿港元成交有效突破阻力20,000,上月以来的反弹近20,000料先行整固,即市支持19,600,短期支持19,000.(003)

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憧憬降准,内险股最受惠 /余少文

中港股市踏入下半年首个交易日造好,尤其人民银行再开展逆回购操作,以及官媒指中国中国内地再下调存款准备金率时机已成熟,不排除央行或提早在本周降准,甚至乎加快下半年政策宽松步伐,继续降准及减息.A股昨日微升0.1%,录得三连升.国企指数表现更佳,全日升136点或1.4%,收9,711点,成交额131亿港元,三分之二主板H股随大市回升,但上升动力来自保险和煤炭股.至于红筹指数在中国移动(0941.HK)升近2%下,全日亦升39点或1%,收3,836点,成交额56亿港元.中资股能否”七月翻身”仍有变数,但维持国指上落走势看法,即使可以升破上落区阻力位9,800点,以及10,000点心理阻力位,也要面对下降轨10,500点以及俗称牛熊分界线的250天线的阻力.但花旗上周一份报告认为,MSCI中国指数PE和市帐率分别为8.1倍和1.5倍,已跌至近2008年金融危机低位,中国下半年会加快宽松政策步伐下,会有更好的流动性,再配合商品价格下跌,预期MSCI中国可升至57-64点范围,国指可升至10,900-12,000点范围,沪深300指数升至2,450-2,900点范围.

其实,央行在6月初减息,市场已预期中国中国内地下半年会加快货币政策宽松步伐,曾预期央行会在7月下旬下调存准率.只是央行上周两度进行逆回购后,昨日再开展1,430亿元人民币逆回购,分为7天380亿元人民币和14天1,050亿元人民币,反映7月上旬流动性趋于紧张.新华社旗下《中国证券报》昨日一篇被视为社评的”中证视点”表示,再次下调存准率时机已成熟,适时、适度降准可以释放流动性、刺激信贷投放.相信央行可能提前降准,最快在本周出手.该篇文章解释,银行季末存款急增后,要在下一月份的5日上缴常规存款准备金,但7月又是财政存款从银行体系大量抽走时间,会令资金需求超过6,000亿元人民币.而6月已减息,以及市场预期CPI降至2.5%以下,故降准是下一步增加银行流动性的首选工具.至于存准率仍停留在历史相应高位,相应低水平的超储率使银行资金面非常脆弱,故降准可改善资金利率走势,以及扩大企业直接融资特别是债券融资规模和占比,并推动利率市场化改革.

投资者如有印象,《中证报》在6月初的社评表示减息时机成熟,央行不足两日便减息,不排除央行今次也会在数日内降准,加上各部委未来两周会陆续公布6月宏观经济数据,未来两周确实是降准敏感期.不过,中国中国内地媒体昨报道,四大国有银行截至6月新增人民币贷款只有1,880亿元人民币,即中国中国内地6月新增贷款可能远低于1万亿元人民币目标,相反同期新增存款高达1.8万亿元人民币,反映近期担心的中国中国内地贷款需求不足问题浮现,即使人行增加流动性,也未必能提升借贷信心,最终要看中国如何刺激经济,才能增加信贷需求.(010)