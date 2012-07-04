《香港报摘》--其他报纸重要消息7月4日

* 明报:

--运输及房屋局局长张炳良认为,现时市民平均入息与楼价已有很大差距, 除新居屋外,有需要新增居屋以上的资助房屋,以重建置业阶梯.

--消息人士透露,海航集团旗下大新华物流已入禀上海法院要求取消与泰山石化(1192.HK)的交易.泰山石化一旦败诉,不但未能收回12亿港元余款,更可能要归还逾9亿港元订金.有会计界人士指,泰山石化若未能取得贷款或变现资产,对方有权要求清盘.

--胸围生产商黛丽斯(0333.HK)发盈警,指年度业绩录得亏损.主席冯炜尧表示,深圳基地现有约1,000名员工,今年7月31日,公司将终止深圳制造业务,并辞退近500名所有生产性员工,惟继续保留非生产部门.

* 星岛日报:

--据市场消息透露,日本弹珠机营运商Dynam拟于下周初开始正式上市路演,惟集资额或大削20%至2亿多美元.

--消息透露,伦敦金属交易所(LME)拟于7月26日举行特别股东会,以表决香港交易所(0388.HK)提出的13.88亿英镑收购议案,议案必须取得50%LME会员,以及75%LME股东支持才可通过.

* 苹果日报:

--联交所资料显示,长实(0001.HK)主席李嘉诚旗下长江生命科技(0775.HK)于上周二入市增持45.4万股瑞年国际(2010.HK)股份,每股平均价1.757港元,涉资虽不足80万港元,但足够令其好仓持股增至需披露的5.01%水平.

* 东方日报:

--银泰百货(1833.HK)披露,今年1至6月份半年营运数据,期内特许专业销售和直接销售所得款项总额达63.55亿元人民币,同比增16.8%,而期内同店销售增长亦达69.2%至59.38亿元人民币.

--联交所股权资料显示,于6月28日,恒大地产(3333.HK)获主席许家印,以每股平均价3.986港元增持1,260万股,持股量由67.81%增至67.89%.

* 文汇报:

--据了解,蒙牛(2319.HK)新总裁孙伊萍上任后,将原本计划在2016年或2017年实现的养殖牧场100%规模化目标提前至2015年.

* 大公报:

--中聚电池(0729.HK)、中国源畅(0155.HK)、中国铁联传媒(0745.HK)、另有两间公司佳讯控股(0030.HK)、永保林业(0723.HK)因需时向核数师递交资料,而须延期公布业绩.

--建业地产(0832.HK)公布,今年首六个月合同销售额达51亿元人民币,较去年同期的45亿元人民币上升13.3%.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 萧萍; 审校 林高丽

台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]

中国报摘 [PRESS-CN-CMN]