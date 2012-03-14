〔路透专访〕利邦今年同店销售拟增11-14%,下半年料与Ferragamo达成协议

* 利邦称下半年销售料较上半年佳

* 3月起毛利率回升

* 全年同店销售增长目标在11-14%

* 与Ferragamo协议预计下半年达成

记者 李珊珊/郭经伟

路透香港3月14日电---中国高级奢华男服零售商--利邦控股(0891.HK)董事总经理王日明周三表示,预计下半年可望完成与意大利奢侈品品牌Salvatore Ferragamo(SFER.MI)的分销协议,且下半年销售将优于上半年,全年同店销售增长目标在11-14%.

王日明在接受路透专访时指出,尽管今年1至2月零售市况相对低迷,但3月起销售力度有所回升.由于银行对于企业放贷已较为宽松,且预期政府会加大基础建设,以提升内需,并可能出台相关的提振内需措施,预计下半年同店销售增长率将快于上半年的高单位数增长.

"第一季(销售)比较疲软,这是整个行业的现象,我们也不例外,"王日明透过电话说,"3月毛利率已经开始回升,虽然观察时间尚短,还不足以说是趋势形成,但我们看好下半年,目标全年同店销售达到low teens(11-14%)."

他表示,由于春节及天候因素,上半年同店销售增长率将仅有高单位数,也就是6-9%间.去年全年则在19.5%.

海通国际分析员王婧雯则表示,尽管今年经济将较为放缓,"中国高端男装市场还在萌芽阶段,横向来看,利邦brand(名牌)强,成长空间大."

利邦稍早公告,至2011年12月31日止年度净利为5.13亿港元,按年增长50.5%.营业额按年增长29.6%至26.07亿港元,主要来自于大中华区增长强劲;全年毛利率亦增加3.5个百分点至80.7%.

本地时间下午1:26时,利邦大涨7.76%至6.94港元,为2月10日7港元以来最高;表现远优于大盘恒生指数.HSI升1.10%.

**平稳扩张**

由于今年农历春节落在1月,令第一季销售旺季天数减少,再加上冬季气候较预期温暖,从利邦这样的服装业者,鞋类零售商到百货超市业者,销售都受到不同程度的冲击.

中国最大综合性卖场营运商高鑫零售(6808.HK)上周表示,因农历年前销售旺季较去年减少13天,今年同店销售增长率将持续下滑,力拼高于中国物价指数目标--4%;去年同店销售增长率为8.8%.[ID:nSH0099029]

此外,今年中国经济不再"保八",也让利邦等零售业者以"平稳"作为扩张版图的策略.继去年净展店50间后,王日明表示,预计今年在中国地区净展店数将在40-50间,"未来几年都是这个速度".

利邦营业额超过九成来自于大中华地区,去年底460家店铺中,有374家位于中国内地,41家在香港及澳门,43家在台湾.

他在去年参与路透峰会时曾表示,未来三年中国净开店数预计为每年60家.[ID:nSH0063055]

中国国务院总理温家宝在今年政府工作报告中称,今年中国国内生产总值(GDP)增长目标为7.5%左右,居民消费价格指数(CPI)涨幅要控制在4%左右.主要任务是促进经济平稳较快增长,保持物价总水平基本稳定.[nSB2013609]

**下半年与Ferragamo达协议**

随着内地消费者对于奢华男装、皮件需求增加,以高端男装为号召的利邦以Altea、Cerruti 1881、D'urban、Gieves & Hawkes、Intermezzo等国际名牌,进攻大中华区男仕们的荷包.此外,亦与Ferragamo合资公司经营南韩及东南亚地区,该协议将于今年12月到期.

王日明表示,目前还在与Ferragamo就新的分销协议进行协商,预计下半年可望定案.他表示,协商主要将在于调整合资架构等,重要的销售版图则不会有所改变.

利邦去年底发布公告称,正在与Ferragamo就合资公司的业务伙伴关系进行讨论.分析师称,由于此品牌在利邦盈余占比不大,协商结果对短线获利冲击较小.[ID:nSH0091583]

王日明同时表示,将会继续寻求收购其他品牌的机会,以家族式经营、具有经营历史的欧洲品牌为主.但他也表示,目前欧洲经济情况不明,且公司也希望估值合理,目前尚无明确交易可供奉告.

"我们还在找(收购机会),"王日明说,"我很高兴一年能够成交一桩收购,但每隔一年成交一桩,也一样令人开心."

利邦隶属于香港环球消费产品出口商利丰集团,与法国品牌Cerruti的收购交易在去年3月完成.主要竞争对手为同样经营高档名牌的长江贸易(0375.HK),以及宝姿(0589.HK)等.(完)

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