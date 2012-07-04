〔港报社评〕施政开步小改行会,交代僭建刻不容缓--信报7月4日

新任行政长官和特区政府新班子昨天正式投入工作.特首梁振英早上主持了新一届行政会议,会议后,决定延长今后开会时间,使施政决策得到更充足讨论.对于前天落区遇示威者抗议,最终腰斩行程,昨天他表示无碍落区的意愿.可以看到,新政府是在政治、社会和民生矛盾更为激化的形势下揭开发展的新一页.

从第四届行政长官和主要官员宣誓就任那一刻开始,今届特首选举政治过程所激化本地权力重新分配的斗争,由此造成社会和建制内部的分裂、候选人竞选承诺所突出的社会经济和民生矛盾、逾份政治承诺所释放的巨大再分配需求和强烈期望,加上梁振英在选举过程中赢得权力的合法性来源并非来自市民普选基础,反而更涂上了一层西环干预的公众疑虑,种种负面效应必然陆续浮上水面,使新一届政府的管治在政治上暗含对抗性,经济上则注入了利益再分配的冲突性.

新一届政府要施展抱负,首要工作是重建市民对政府的信心.从过去两天各种事端所显示的情况看,构筑政府与市民信任关系,也需要从特首梁振英尽快向公众如实交代大宅僭建作为起点,以化解外界指责,重建个人诚信基础.更重要一点是,特首梁振英需要通过自主施政,来消除西环权力干预的公众疑虑,证明真正落实"一国两制、港人治港",维系权力的认受性,以巩固权力基础.面对未来5年管治,新政府团队的确需要有迎难而上的精神,但取信于民,坚守香港多元、自由和追求民主善治的核心价值,却无疑是所有施政和改革的起步点.(A02)