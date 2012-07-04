〔港报社评〕梁振英用自己人查僭建,公信成疑或添更多变数--明报7月4日

国际油市：亚洲燃料油跨月价差收窄，因即期供应充裕
“基本面并不支持(价差处于)这些水平，”新加坡一交易员说，并称以新加坡当前的库存水平来看，很难保证380-cst燃料油在近期内呈现大幅逆价差的架构。
特首梁振英就他的大宅僭建,声称已经委托专业人士在未来一个月,就法律和建筑条例方面给他提交报告.不知道梁振英这个做法是什么性质,由于接受委托的专业人士在体制内没有身分,只为梁振英个人服务,若他想用自己人解套,则必须考虑到公信力问题,因为这种身分不明、职能不清、缺乏认受性的调查,不排除会出现帮倒忙局面,为梁宅僭建和梁的诚信问题带来更多变数.
梁振英并未披露有关专业人士的身分,也不知道他们的职能,按一般常理,梁振英这个做法,目的不在专业人士给他捣蛋,必然期望他们的调查报告,除了确定梁宅6处僭建责任谁属,还期望收到有效建议,让他从僭建和诚信的泥淖脱身.获梁振英委请的专业人士,由于不知道如何运作,很难认为他们会独立客观公正地体待事件.反而有梁振英想借助自己人为僭建和诚信问题开脱的印象
梁振英想从僭建和诚信问题抽身,完全可以理解,但是他可能想得太多了,其实,只要回归体制,使事态不至于陷入治丝益棼乱局,或许更容易解决.梁振英可以委请具公信力人士,组成独立委员会调查,除非个中还有其他内情,否则,按目前已知情况,调查耗时不会太久,事态真相不难厘清.若梁振英真的只是严重疏忽,并未存心僭建和说谎,则他应该接受具公信力的机构和机制检验、调查,让真相大白之后,按实情问责,他就可以集中精神,施展抱负了.若非如此,梁振英和香港所遭受折腾,不知道何时才能画上句号.(A03)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
“基本面并不支持(价差处于)这些水平，”新加坡一交易员说，并称以新加坡当前的库存水平来看，很难保证380-cst燃料油在近期内呈现大幅逆价差的架构。
路透吉隆坡2月22日 - 马来西亚棕榈油期货周三午后上涨，弹离逾三个月低位，因投资者无视于市场预期供给升高及需求疲弱而进场低接。
路透新加坡2月22日 - 亚洲航煤现货价差周三下滑，交易商表示，主因印度罕见地出脱一批现货船货所致。 交易商指出，印度石油公司(IOC)供应3月自Paradip出货的航煤；该公司通常在印度境内销售自家所炼制的航煤。 运输资料显示，即使套利船货无利可图，馏分油现货预料仍将自亚洲流向欧洲。 船舶经纪商表示，BP及Aramco贸易公司已预约船只将航煤由印度及波湾运抵西方。 在现货市场方面，并无交易传出。(完) (编译 龚芳; 审校 李婷仪)