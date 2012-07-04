〔港报社评〕限售资助房屋,区隔两个市场--文汇报7月4日

新任运输及房屋局局长张炳良昨日表示,会研究每年提供5,000个名额,让白表申请者可在二手居屋市场毋须补地价购买居屋.在楼价高企的情况下,允许白表申请者免补地价买二手居屋.当局有必要考虑进一步设立购买二手居屋的入息及资产的限制,限定居屋只能在合资格的白表人士中流转.这样做,既有利于满足边缘中产人士的置业需要,也可以将公营房屋和私人房屋市场隔开,使公营房屋的发展不与私人市场争客,避免对私人市场造成冲击.

让白表合资格人士免补地价买二手居屋,可以在短时间内协助一定数量的夹心阶层人士置业,是一项可取的做法.房屋问题是新特首梁振英工作的重心之一,这项建议正是他在今年参选时的政纲中提出,谘询过有关业界人士的意见,得到大多数人的认同,可行性较大.

为协助市民置业,当局也考虑了不同方案,但是,不管如何,当局必须严守一条底线:就是带有补贴性质的公营房屋,对购买者必须设有入息和资产限制.原因是政府在批地兴建公营房屋时,已牺牲了大部分地价收入,目的是协助市民解决住屋需要,因此有必要保证这些公营房屋用到有需要的市民身上.

当然,楼市对香港整体经济影响举足轻重.放宽限制让白表申请者购买居屋,备受市场各持份者的关注.当局必须密切监察市场的反应,不时检讨成效,然后作出修正,推出更符合市民需要、亦有利楼市稳定的房屋政策.(A05)