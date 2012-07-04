〔港报社评〕设主权基金,要慎思筹画--星岛日报7月4日

国际油市：亚洲燃料油跨月价差收窄，因即期供应充裕
“基本面并不支持(价差处于)这些水平，”新加坡一交易员说，并称以新加坡当前的库存水平来看，很难保证380-cst燃料油在近期内呈现大幅逆价差的架构。
香港6,000多亿港元财政储备的运用,继新政府上台后出现新思维,除了原有的稳定港元和积谷防饥用途,行政长官梁振英还提出投资经济和投资社会的构思,个中涉及非常复杂的平衡和安排,需要审慎精细的调查研究,从长计议.梁振英在竞选期间提出财政储备要扩阔用途,较为引起社会关注的内容,是会否创立类似新加坡的主权基金,直接投资买卖股票,透过定点投资的方式发展新兴产业.
香港社会要求政府慎用透过港人汗水累积的财政储备,如果政府希望为港人赚钱,倒不如直接减税,藏富于民,由民间发挥更高的赚钱效率,相信更受市民欢迎.至于把储备用作投资经济和投资社会,梁振英提过搞好退休保障,或者在环保方面作适当投资,当局又考虑用来推动产业发展.这令人想到出现港版社保基金,以及扶持产业的创投基金和天使基金,尤以投资产业,由创立机制到实际运作,难度都不宜轻视.政府如果把各类基金集中以主权基金处理,政府在挑选产业和企业作为重点扶持目标方面,发言权可能增加,而且会投放资金去支持,具体介入行业和企业发展,涉资不宜太多.
究竟这笔储备资金,用甚么准则去挑选行业和企业去进行实质投资?如何确保新安排不会削市场公平竞争环境?如何摆平不同利益界别的诉求?有关投资决定如何避免遭批评为官商勾结?这一连串的复杂问题,都需要有关方面抽丝剥茧去研判和解决. (A05)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
“基本面并不支持(价差处于)这些水平，”新加坡一交易员说，并称以新加坡当前的库存水平来看，很难保证380-cst燃料油在近期内呈现大幅逆价差的架构。
路透吉隆坡2月22日 - 马来西亚棕榈油期货周三午后上涨，弹离逾三个月低位，因投资者无视于市场预期供给升高及需求疲弱而进场低接。
路透新加坡2月22日 - 亚洲航煤现货价差周三下滑，交易商表示，主因印度罕见地出脱一批现货船货所致。 交易商指出，印度石油公司(IOC)供应3月自Paradip出货的航煤；该公司通常在印度境内销售自家所炼制的航煤。 运输资料显示，即使套利船货无利可图，馏分油现货预料仍将自亚洲流向欧洲。 船舶经纪商表示，BP及Aramco贸易公司已预约船只将航煤由印度及波湾运抵西方。 在现货市场方面，并无交易传出。(完) (编译 龚芳; 审校 李婷仪)