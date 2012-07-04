〔港报社评〕设主权基金,要慎思筹画--星岛日报7月4日

香港6,000多亿港元财政储备的运用,继新政府上台后出现新思维,除了原有的稳定港元和积谷防饥用途,行政长官梁振英还提出投资经济和投资社会的构思,个中涉及非常复杂的平衡和安排,需要审慎精细的调查研究,从长计议.梁振英在竞选期间提出财政储备要扩阔用途,较为引起社会关注的内容,是会否创立类似新加坡的主权基金,直接投资买卖股票,透过定点投资的方式发展新兴产业.

香港社会要求政府慎用透过港人汗水累积的财政储备,如果政府希望为港人赚钱,倒不如直接减税,藏富于民,由民间发挥更高的赚钱效率,相信更受市民欢迎.至于把储备用作投资经济和投资社会,梁振英提过搞好退休保障,或者在环保方面作适当投资,当局又考虑用来推动产业发展.这令人想到出现港版社保基金,以及扶持产业的创投基金和天使基金,尤以投资产业,由创立机制到实际运作,难度都不宜轻视.政府如果把各类基金集中以主权基金处理,政府在挑选产业和企业作为重点扶持目标方面,发言权可能增加,而且会投放资金去支持,具体介入行业和企业发展,涉资不宜太多.

究竟这笔储备资金,用甚么准则去挑选行业和企业去进行实质投资?如何确保新安排不会削市场公平竞争环境?如何摆平不同利益界别的诉求?有关投资决定如何避免遭批评为官商勾结?这一连串的复杂问题,都需要有关方面抽丝剥茧去研判和解决. (A05)