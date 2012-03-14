〔香港热股〕国泰航空午盘跌幅扩大至3.72%,去年业绩逊预期

标题新闻：亚特兰大联储将美国第一季国内生产总值增长年率预估从2.7%下调至2.2%-GDP Now模型
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路透香港3月14日电---香港主要航空公司--国泰航空(0293.HK)周三公布低于市场预期的2011年度业绩后,午盘股价跌幅扩大至3.72%.该公司并预期今年将面临更多挑战.
国泰航空在早盘收市后公布,去年度的净利按年大跌逾六成,至55亿港元,较汤森路透I/B/E/S此前综合17位分析师预测的58.2亿港元为低.[ID:nSH0109308]
香港时间15:40,国泰航空跌3.59%,盘中最低曾挫3.85%至14.98港元.大盘恒生指数.HSI亦由升转跌,下滑0.24%.
国泰主席白纪图在公告中称,2011年世界主要经济体出现不稳定和不明朗的因素,严重影响公司核心业务.
"2012年将较2011年更具挑战,故此我们对今年的前景持审慎的态度."他说.(完)
--记者 梁慧仪; 审校 林高丽
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路透芝加哥2月15日 - 美国全国油籽加工商协会(NOPA)发布月度大豆 压榨及加工数据如下: 2017年1月 2016年12月 2016年1月 压榨量(1,000蒲式耳) 160,621 160,176 150,453 豆粕出口量(短吨) 891,143 949,615 686,493 豆粕产量(短吨) 3,770,034 3,751,238 3,560,987 出粕率(磅/蒲式耳) 46.94 46.84 47.34 豆油产量(百万磅) 1,870.54 1,860.69 1,758.38 出油率(磅/蒲式耳) 11.65 11.62 11.69 豆油库存(1,000磅) 290,352 265,532 302,881(完) (编译 刘静；审校 李军)
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