〔香港热股〕国泰航空午盘跌幅扩大至3.72%,去年业绩逊预期

路透香港3月14日电---香港主要航空公司--国泰航空(0293.HK)周三公布低于市场预期的2011年度业绩后,午盘股价跌幅扩大至3.72%.该公司并预期今年将面临更多挑战.

国泰航空在早盘收市后公布,去年度的净利按年大跌逾六成,至55亿港元,较汤森路透I/B/E/S此前综合17位分析师预测的58.2亿港元为低.[ID:nSH0109308]

香港时间15:40,国泰航空跌3.59%,盘中最低曾挫3.85%至14.98港元.大盘恒生指数.HSI亦由升转跌,下滑0.24%.

国泰主席白纪图在公告中称,2011年世界主要经济体出现不稳定和不明朗的因素,严重影响公司核心业务.

"2012年将较2011年更具挑战,故此我们对今年的前景持审慎的态度."他说.(完)