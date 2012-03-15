〔表格〕山东威高集团2011年净利升大增3.3倍,为34.6亿元人民币

港股业绩：天虹纺织受益棉价反弹去年净利翻倍增派息，股价升幅扩大
路透香港3月3日 - 受惠中国国内棉花价格触低反弹带动纱线价格上升，中国棉纺企业--天虹纺织周五公布的2016年度净利按年劲升1.01倍，创出历史新高水平。公司并表示，正积极为进入牛仔服装领域做准备工作，今年将侧重发展该业务。
路透香港3月15日电---山东威高集团医用高分子制品股份有限公司(1066.HK)宣布,截至2011年12月31日止年度的业绩报告如下(以每百万元人民币为单位):
2011年度 2010年度
每股盈利(元) 0.78 0.19
每股末期股息(元) 0.03 0.075
净利 3,462.17 799.07
营业额 3,180.58 2,462.56
截止过股日期 5月26-31日
发放股息日期 6月15日
注:威高股份在中国从事医疗器械供应.公司全年派息0.059元人民币(包括中期息每股0.029元),董事会并建议按1:1基准派送红股.汤森路透I/B/E/S综合分析师平均预测该公司去年度净利为11.34亿元. (完)
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--记者 梁慧仪; 审校 乔艳红
路透香港3月3日 - 受惠中国国内棉花价格触低反弹带动纱线价格上升，中国棉纺企业--天虹纺织周五公布的2016年度净利按年劲升1.01倍，创出历史新高水平。公司并表示，正积极为进入牛仔服装领域做准备工作，今年将侧重发展该业务。
路透北京3月3日 - 中国民主党派致公党中央日前准备的提案建议，应尽快出台改善全国中小企业股转系统（俗称“新三板”）流动性的一揽子解决方案，加紧推出新三板分层后的差异化制度安排，进一步丰富新三板的产品供给，推动新三板成为创新型、创业型、成长型中小企业的综合金融服务平台。
路透马尼拉3月3日 - 菲律宾财政部长多明戈斯(Carlos Dominguez)周五称，对菲律宾矿场的另一轮审查最初将覆盖已被该国环保部长勒令关停的23座矿场，以及另外五座被暂停业务的矿场。