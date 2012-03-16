更正(公司方):〔表格〕山东威高集团2011年净利大增3.3倍,为34.6亿元人民币(3月15日)

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
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(更正:公司澄清因文书刊载错误,2011年并无建议派送红股.因此删除表格末注解部分"董事会并建议按1:1基准派送红股"等文字.)
路透香港3月15日电---山东威高集团医用高分子制品股份有限公司(1066.HK)宣布,截至2011年12月31日止年度的业绩报告如下(以每百万元人民币为单位):
2011年度 2010年度
每股盈利(元) 0.78 0.19
每股末期股息(元) 0.03 0.075
净利 3,462.17 799.07
营业额 3,180.58 2,462.56
截止过股日期 5月26-31日
发放股息日期 6月15日
注:威高股份在中国从事医疗器械供应.公司全年派息0.059元人民币(包括中期息每股0.029元).汤森路透I/B/E/S综合分析师平均预测该公司去年度净利为11.34亿元. (完)
欲浏览上市公司发布于香港联交所的业绩声明,请点选:(here)
--记者 梁慧仪; 审校 乔艳红
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