更正(公司方):〔表格〕山东威高集团2011年净利大增3.3倍,为34.6亿元人民币(3月15日)

(更正:公司澄清因文书刊载错误,2011年并无建议派送红股.因此删除表格末注解部分"董事会并建议按1:1基准派送红股"等文字.)

路透香港3月15日电---山东威高集团医用高分子制品股份有限公司(1066.HK)宣布,截至2011年12月31日止年度的业绩报告如下(以每百万元人民币为单位):

2011年度 2010年度

每股盈利(元) 0.78 0.19

每股末期股息(元) 0.03 0.075

净利 3,462.17 799.07

营业额 3,180.58 2,462.56

截止过股日期 5月26-31日

发放股息日期 6月15日

注:威高股份在中国从事医疗器械供应.公司全年派息0.059元人民币(包括中期息每股0.029元).汤森路透I/B/E/S综合分析师平均预测该公司去年度净利为11.34亿元. (完)

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