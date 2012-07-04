〔离岸人民币〕香港金管局提供人民币流动性的举措乏人问津--市场人士

香港房地产：政府料2017/18财年卖地收入同比翻番至逾千亿港元
路透香港2月22日 - 香港政府周三预计，2017/18财政年度的卖地收入预算将达1,010亿港元，按年大增近一倍，因政府拟推出数幅贵重的市区用地，因此卖地收入预计会维持在一个较高的水平。
路透香港7月4日电---两位市场人士周三透露,香港金管局此前推出的向市场提供流动性的举措乏人问津,主因受到拆借人民币资金成本过高,以及实际需求仍较低等因素的影响.
他们称,金管局通过债券抵押对外拆借的人民币资金成本因参考境内银行间市场的七天期回购利率CN7DRP=CFXS,目前基本高居在4%左右,远高于香港市场上的实际资金成本;此外,机构对人民币资金的需求以隔夜的短头寸为主,金管局只提供七天期资金也不太符合实际需求.
"成本太高了,市场上的能借到的人民币成本,要远低于这个水准."一位来自中资银行的市场交易人士表示.
根据汤森路透报价页面CNHSWD=显示,目前香港市场的人民币七天期拆借利率水平仅在2.8-3.3%之间.
除成本因素外,东方汇理高级战略师张淑娴也指出,机构对隔夜资金的需求会更多一些,但金管局仅提供7天期的人民币头寸,与市场的需求不太相符.
她还表示,金管局要求有资金需求的机构,必须在每天的早晨10:00以前提出要求,这也是阻碍机构向金管局借钱的原因之一.
对于未来是否推出优化措施以促使这个市场趋于活跃,金管局接受路透查询时指将于日内给予回复.
而上述中资银行的交易人士并表示,人民币需求不足是拆借市场并未真正活跃的主要原因."没有太多的人民币产品可供投资,人民币怎么会有需求呢?"
该人士并表示,不排除金管局此前突然推出此举措,是为了保证中国财政部顺利发行国债.而以后可投资的人民币产品多了,这个市场才有可能真正活跃.
香港金融管理局6月中旬宣布,推出提供人民币流动资金安排的新举措,以助本地金融机构有更稳定的人民币来源.相关的人民币业务参加行将透过回购协议,获得人民币流动资金,期限为一星期,合格抵押品为外汇基金票据、债券,香港特区政府债券以及中国政府在香港发行的人民币债券.
同日,中国财政部宣布,将在香港发行史上最大规模的230亿元人民币国债.
在香港金管局该项政策公布后,点心债市场的收益水平应声下降,因市场憧憬离岸市场人民币流动性增加,将推动债券走强.(完)
--记者 毕晓雯; 审校 屈桂娟
路透香港2月22日 - 香港政府周三预计，2017/18财政年度的卖地收入预算将达1,010亿港元，按年大增近一倍，因政府拟推出数幅贵重的市区用地，因此卖地收入预计会维持在一个较高的水平。
路透北京2月22日 - 中国央行有意统一金融机构资管产品的监管规则，路透援引业内人士获得的央行草拟关于监管金融机构资管业务的相关文件指出，其明确限制非标债券资产投资，禁止资金池操作，统一杠杆要求并消除多层嵌套等。
美洲 美国 联邦基金利率0.50%-0.75% 2016年12月14日升25基点 基本贴现率1.25% 2016年12月14日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率13.00% 2017年1月11日降75基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375% 2016年6月30日降12.5基点 担保