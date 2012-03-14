〔香港股市〕恒生指数午盘转跌,总理重申楼市调控不放松拖累中资股走弱

标题新闻：亚特兰大联储将美国第一季国内生产总值增长年率预估从2.7%下调至2.2%-GDP Now模型
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路透香港3月14日电---香港恒生指数.HSI周三午盘由升转跌,总理温家宝有关楼市调控不会动摇的言论,拖累中资股走弱.
本地时间15:40,恒生指数跌0.29%,恒生地产指数.HSNP和
恒生国企指数.HSCE分别下滑0.20%和0.71%.
中国楼市调控正进行到关键时刻.总理温家宝周三重申调控不能放松,并表示房价目前远未回到合理价位.[ID:nSB1431918]
中国股市沪综指.SSEC周三由升转跌,午盘大幅跳水并最终放量收挫2.63%,创三个半月最大单日跌幅.[.SSCN](完)
--记者 黄运涛; 审校 乔艳红
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路透芝加哥2月15日 - 美国全国油籽加工商协会(NOPA)发布月度大豆 压榨及加工数据如下: 2017年1月 2016年12月 2016年1月 压榨量(1,000蒲式耳) 160,621 160,176 150,453 豆粕出口量(短吨) 891,143 949,615 686,493 豆粕产量(短吨) 3,770,034 3,751,238 3,560,987 出粕率(磅/蒲式耳) 46.94 46.84 47.34 豆油产量(百万磅) 1,870.54 1,860.69 1,758.38 出油率(磅/蒲式耳) 11.65 11.62 11.69 豆油库存(1,000磅) 290,352 265,532 302,881(完) (编译 刘静；审校 李军)
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