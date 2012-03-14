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货币新闻 | 2012年 3月 14日 星期三 15:46 BJT

〔香港股市〕恒生指数午盘转跌,总理重申楼市调控不放松拖累中资股走弱

路透香港3月14日电---香港恒生指数.HSI周三午盘由升转跌,总理温家宝有关楼市调控不会动摇的言论,拖累中资股走弱.

本地时间15:40,恒生指数跌0.29%,恒生地产指数.HSNP

恒生国企指数.HSCE分别下滑0.20%和0.71%.

中国楼市调控正进行到关键时刻.总理温家宝周三重申调控不能放松,并表示房价目前远未回到合理价位.[ID:nSB1431918]

中国股市沪综指.SSEC周三由升转跌,午盘大幅跳水并最终放量收挫2.63%,创三个半月最大单日跌幅.[.SSCN](完)

--记者 黄运涛; 审校 乔艳红

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