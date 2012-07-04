香港已公布经济指标--2012/7/4

国际油市：亚洲燃料油跨月价差收窄，因即期供应充裕
“基本面并不支持(价差处于)这些水平，”新加坡一交易员说，并称以新加坡当前的库存水平来看，很难保证380-cst燃料油在近期内呈现大幅逆价差的架构。
时间 经济指标 按年% 前月(季)按年% 上年同月(季)按年% 2012年5月 综合消费物价指数(CPI) +4.3 +4.7 +5.2 2012年5月 甲类消费物价指数(CPI A) +3.8 +4.2 +5.6 2012年5月 零售值 +8.8 +11.4 +27.8 2012年5月 零售量 +5.8 +7.6 +21.1 2012年第一季 本地生产总值(GDP) +0.4 +3.0 +7.6 -------------------------------------------------------------------------------- 失业率 12年3-5月 12年2-4月 11年3-5月 3.2 3.3% 3.5% -------------------------------------------------------------------------------- (以下以10亿港元为单位) 当月 前月 上年同期 2012年5月 贸易赤字/盈余 -35.566 -42.873 -35.693 -------------------------------------------------------------------------------- 注: *为已经更新 ^经修订数据 (完)
“基本面并不支持(价差处于)这些水平，”新加坡一交易员说，并称以新加坡当前的库存水平来看，很难保证380-cst燃料油在近期内呈现大幅逆价差的架构。
路透吉隆坡2月22日 - 马来西亚棕榈油期货周三午后上涨，弹离逾三个月低位，因投资者无视于市场预期供给升高及需求疲弱而进场低接。
路透新加坡2月22日 - 亚洲航煤现货价差周三下滑，交易商表示，主因印度罕见地出脱一批现货船货所致。 交易商指出，印度石油公司(IOC)供应3月自Paradip出货的航煤；该公司通常在印度境内销售自家所炼制的航煤。 运输资料显示，即使套利船货无利可图，馏分油现货预料仍将自亚洲流向欧洲。 船舶经纪商表示，BP及Aramco贸易公司已预约船只将航煤由印度及波湾运抵西方。 在现货市场方面，并无交易传出。(完) (编译 龚芳; 审校 李婷仪)