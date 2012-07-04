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亚洲 | 2012年 7月 4日 星期三 10:51 BJT

香港已公布经济指标--2012/7/4

时间　     　 经济指标　　              按年%   前月(季)按年%  上年同月(季)按年% 
  2012年5月     综合消费物价指数(CPI)      +4.3        +4.7            +5.2
  2012年5月     甲类消费物价指数(CPI A)    +3.8        +4.2            +5.6 
  2012年5月     零售值                     +8.8       +11.4           +27.8    
  2012年5月     零售量                     +5.8        +7.6           +21.1 
  2012年第一季  本地生产总值(GDP)          +0.4        +3.0            +7.6
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  失业率       12年3-5月      12年2-4月     11年3-5月
                  3.2            3.3%          3.5%     
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  (以下以10亿港元为单位)　　　  　        当月　　      前月　      上年同期
  2012年5月    贸易赤字/盈余             -35.566      -42.873       -35.693
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  注: *为已经更新 
      ^经修订数据 (完)

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