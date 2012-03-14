〔港股业绩〕腾讯第四季净利符合预期,未来着力拓展社交平台并继续收购(更新版2)

(新增高管言论和分析师评论)

* 四季度净利同比增长15.3%,符合预期

* 去年全年净利升26.7%,至102亿元人民币

* 网络游戏业务收入持续增长

* 将继续搜寻并购机遇

* 未来将进一步拓展社交平台

记者 黄运涛

路透香港3月14日电---得益于网游业务收入持续增长,中国大型互联网公司--腾讯控股(0700.HK)第四季净利基本符合预期.坐拥雄厚的现金流,腾讯未来将继续搜寻并购机遇,重点是电子商务和搜索领域.

而随着中国互联网用户基数增长的放缓,腾讯2012年重点会拓展社交平台,并将其延伸至手机平台,巩固并扩大公司在社交网络行业的领导地位.

"我们今年将继续关注并购机会,不过未来的投资速度会随着市场降温而放缓,"腾讯控股总裁刘炽平在业绩发布后的记者会上表示.

腾讯控股目前有逾170亿人民币的净现金额.公司公告称,将继续有选择性地大力投资于涌现的发展机遇,特别是电子商务及搜索.

"兼并收购是可遇不可求的机会,我们最关注的是怎么投资以使得业务取得有机的发展,当一个平台跟我们有化学反应的时候,才能创造更多价值."刘炽平说.

腾讯首席执行官马化腾也在同一个场合表示,"在中国和全球互联网投资上,我们更着眼于长期的发展而不是短期的利益.投资会很谨慎,把握好节奏."

腾讯去年成立了50亿元人民币规模的"腾讯产业共赢基金",随后双将基金规模扩大至100亿元人民币,大举在电子商务、团购、在线旅游、网络视频、社交网络等领域进行投资.与此同时,其在网游市场亦面对着来自盛大游戏GAME.O和网易(NTES.O)的竞争压力.

腾讯去年并购投资活跃,已先后投资了专售鞋类商品的电子商务网站"好乐买"和在线旅行服务提供商艺龙旅行网LONG.O,并斥资购入中国民营电影公司华谊兄弟(300027.SZ)股份;腾讯亦与总部位于美国的全球最大团购网站Groupon在中国成立合资公司--高朋网.

**未来着力拓展社交平台**

中国互联网用户增速持续放缓.据中国互联网络信息中心的数据,中国互联网用户的总人数2011年增加12.2%,增幅低于2010年的19.1%.做为应对举措,腾讯冀望于挖掘社交网络产品和移动互联网平台的巨大增长潜力.

"不管是社交网络还是娱乐平台、电子商务、在线视频等等,它们不是孤立的而是联动的.凭藉腾讯的多平台网络,我们有信心可以持续在中国社交网络行业中的领导地位."马化腾表示.

腾讯正加紧与广受欢迎的新浪(SINA.O)微博产品争夺市场.腾讯微博于第四季末拥有3.73亿注册用户,日活跃账户达6,800万.腾讯去年的手机QQ及微信用户亦大幅增长,但未披露具体数量.

"腾讯2012年的增速将会放缓,它在社交网络和电子商务领域将面临着非常激烈的竞争.不过它的表现仍值得期待."京华山一证券驻香港分析师Kevin Tam表示.

腾讯周三公告,去年10-12月的第四季度净利为25.4亿元人民币,按年增长15.3%,基本符合汤森路透综合分析师预测的25.8亿元;期内收入79.2亿元,同比增长43.4%;其中来自网络游戏的收入较前一季增加7.4%,至44.6亿元.

"微博未来实现赢利的途径主要会是在线广告,但微博仍处于发展初期,目前还不想因为广告植入降低用户体验,但我们会做一些尝试."刘炽平说,预计实名制将给微博平台的活跃度带来一定影响.

腾讯的搜索业务亦有亮眼表现,特别是透过移动终端设备的流量."就移动市场占有率而言.我们相信我们为中国两大搜索引擎中的一员."公告称,但没有披露具体的收入数字和市占率情况.

腾讯是中国最大实时在线通讯服务供应商,并设有门户网站--腾讯网(QQ.com),公司并经营网络游戏、移动及电信增值服务及网络广告等业务.

"做为一个平台,有多种变现的机会,除了游戏之外,未来腾讯这个平台的变现能力将着意往电子商务、搜索等方向去发展,"刘炽平表示.

腾讯2011年全年净利为102亿元,同比增加26.7%;每股基本盈利5.609元,董事会建议派发末期股息每股0.75港元;去年全年网游收入高达158.2亿元,同比增幅为66.4%.

公布业绩前,腾讯微涨0.1%,收报200.6港元,过去三个月累计涨逾30%;大盘恒生指数.HSI今日则跌0.15%.(完)

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(路透香港记者李千仪和萧萍对本文亦有贡献)