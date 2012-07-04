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亚洲 | 2012年 7月 4日 星期三 11:55 BJT

〔投行观点〕德意志银行降中国石油H股评级至"持有",目标价削至10.85港元

路透香港7月4日电---投行德意志银行的报告称,将中国石油(0857.HK)(601857.SS)H股的投资评级由"买入"降至"持有",目标价亦削9.8%至每股10.85港元.

报告称,该行已因应全球经济状况而调低2012-15年的原油价预估,因此亦对中石油的盈利预测以及估值作出调整.

基于相同理由,德意志银行同时将中国石化(0386.HK)(600028.SS)H股盈利预测下调,目标价则降11.1%至每股7.65港元,投资评级维持"持有".

中石油H股周三早盘尾段跌1.1%,报9.87港元;中石化H股跌1.75%,报6.75港元.(完)

--记者 雷美珍; 审校 杨淑祯

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