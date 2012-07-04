〔香港个股〕富地石油增持中国燃气股份至17.78%,涉资逾1,000万港元

国际油市：亚洲燃料油跨月价差收窄，因即期供应充裕
“基本面并不支持(价差处于)这些水平，”新加坡一交易员说，并称以新加坡当前的库存水平来看，很难保证380-cst燃料油在近期内呈现大幅逆价差的架构。
路透香港7月4日电---根据香港证监会最新资料显示,富地石油FOOI.L昨天增持中国燃气(0384.HK)股份至17.78%,涉资约1,059万港元,仍为第二大股东.
资料显示,富地石油于周二(3日)按每股3.83-3.88港元,购入中国燃气273.6万股股份;本次增持后,其持股升至17.78%或7.79亿股股份.
此举令富地石油与中国燃气最大股东--北控集团的持股差距缩窄至约800万股股份.北控集团上周一掷逾5亿港元增持中国燃气至17.959%或7.87亿股股份,跃升至第一大股东.[ID:nSH0109115]
本周五为新奥能源(2688.HK)与中国石化(0386.HK)(600028.SS)的财团对中国燃气提出每股3.5港元收购要约截止期限,市场人士相信,由于中国燃气现价较要约价高出逾11%,故财团收购成功机会微乎其微.
中国燃气周三早盘微涨0.78%,报3.9港元.(完)
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--记者 雷美珍; 审校 杨淑祯
“基本面并不支持(价差处于)这些水平，”新加坡一交易员说，并称以新加坡当前的库存水平来看，很难保证380-cst燃料油在近期内呈现大幅逆价差的架构。
路透吉隆坡2月22日 - 马来西亚棕榈油期货周三午后上涨，弹离逾三个月低位，因投资者无视于市场预期供给升高及需求疲弱而进场低接。
路透新加坡2月22日 - 亚洲航煤现货价差周三下滑，交易商表示，主因印度罕见地出脱一批现货船货所致。 交易商指出，印度石油公司(IOC)供应3月自Paradip出货的航煤；该公司通常在印度境内销售自家所炼制的航煤。 运输资料显示，即使套利船货无利可图，馏分油现货预料仍将自亚洲流向欧洲。 船舶经纪商表示，BP及Aramco贸易公司已预约船只将航煤由印度及波湾运抵西方。 在现货市场方面，并无交易传出。(完) (编译 龚芳; 审校 李婷仪)