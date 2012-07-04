〔投行观点〕花旗料2014年前内地开发商销售维持增长,内房股续跑赢大市

路透香港7月4日电---投行花旗发表报告称,估计多家中国内地主要开发商于2011-14年间的销售额可维持5%的年复合增长率(CAGR);随着内地政策或有所松动,加上开发商销售改善,料内房股下半年将可继续跑赢大市.

在政策严厉调控下,内地开发商于年初设订相对保守的全年销售目标,不少更是与去年的销售金额持平.花旗通过分析开发商于个别城市和项目的销售情况,去推算企业的销售金额,预测它们于2011-14年的合同销售额年复合增长率平均为5%,在较大型开发商中,以世茂房地产(0813.HK)的12%增长率最高,而中国海外(0688.HK)及华润置地(1109.HK)则分别有9%和10%的增速.

至于规模较小的开发商如中国海外宏洋(0081.HK)和方兴地产(0817.HK)的增长率达16%,以广州为主要市场的越秀地产(0123.HK)增幅更达18%.

花旗表示,目前看来内地开发商的合同销售额于2014年有提升的可能,但相信仅限于财务实力较佳的发展商.除非市场广泛复苏,以目前开发商的财务和流动性情况看来,并非所有开发商都具备进行逆周期收购的能力,以充实它们于2014年的销售货源.

不过,随着市场销售开始回升,花旗预期未来两年开发商的净负债比率将会降低,由2011年末的69%,降至2012年和2013年的66%和54%.

该行估计,中国海外(包括其持股的中国海外宏洋)、方兴地产、龙湖地产(0960.HK)、万科(000002.SZ)200002.SZ和SOHO中国(0410.HK)最具资金实力进行收购及增加它们于2013年的销售货源.

花旗称,今年上半年内房板块股价累计上扬42%,跑赢恒生指数.HSI5.5%的涨幅,而恒生国企指数.HSCE同期则下滑3.6%.此外,17家内地主要开发展商于上半年已完成全年销售目标的54%,部份甚至很大机会可以超出原订目标.而现时内地的银根已有所松动,加上内房股的估值偏低,现价较资产净值的折让达32%,而2012年预测市盈率为9.2倍,基本面稳健,料内房板块可持续跑赢大市.(完)