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货币新闻 | 2012年 3月 14日 星期三 16:24 BJT

〔香港股市〕恒生指数逆转涨势终场收低0.2%,中止四日连升

路透香港3月14日电---香港股市周三逆转早盘升幅,收盘中止了之前连续四个交易日的涨势.总理温家宝有关楼市调控不会动摇的言论,拖累中资股走弱.

恒生指数.HSI收低0.15%至21,307.89点.恒生国企指数.HSCE收跌0.49%至11,300.41点.

中国股市沪综指.SSEC由升转跌,午盘大幅跳水并最终放量收挫2.63%至2,391.23点,创三个半月最大单日跌幅.地产和其他经济增长敏感类股受创最重.

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