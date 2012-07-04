《中国新债》铁道部今年获1,500亿元企业债发行额度,约千亿为破"红线"特批(更新版)

(新增铁道部今日刚招标发行了180亿元铁道债,以及铁道债累计未到期量)

* 铁道部今年企业债供给扩容,发行额度1,500亿元

* 上述额度较去年水平增五成,拟分六期发行

* 其中约千亿规模为监管层特批

* 突破发债红线特赦令终落地

路透北京7月4日电---在中国铁路建设资金紧张的背景下,铁道部终获突破发债限额特赦令,今年债券融资供给扩容尘埃落定.三位消息人士周三向路透表示,中国铁道部今年获监管层批准的企业债发行额度为1,500亿元人民币,这一水平较去年增五成.

消息人士指出,由于当前铁道部债券存量规模已触及净资产40%的红线,所以在上述额度中,约千亿元规模为发行人所获得的,突破限制的特批额度.

"今年批了1,500亿...(净资产40%红线)不存在了,铁道债特批."其中一位消息人士称,拟分六期发行.

中国铁道部2011年企业债融资规模合计1,000亿元,分四期发行.

根据相关规定,企业公开发行债券后,累计公司债券余额不超过最近一期末净资产额的40%.铁道部今年一季报显示,其净资产为15,785亿元,按40%的比例计算,铁道部发债余额不得超过6,314亿元.

今年以来,铁道部已分两期共招标发行380亿元企业债,其中今天稍早在银行间债市招标发行了180亿元10年期固息企业债.截止这180亿元债券发行后,若不计短期融资券,铁道部已发行尚未到期的债务融资工具总计为6,050亿元,其中铁路建设债券尚未到期5,100亿元,中期票据尚未到期950亿元.

去年甬温线动车追尾特大事故后,铁道建设融资问题一直为市场密切关注.而面对铁道部债务融资渐渐逼近净资产40%的红线的情况,5月下旬国家发改委官员在一券商会议上曾表示,监管层将放宽对铁道债的发行限制.

路透通过电话联络到铁道部,但暂未立即获得答复.

路透2月中下旬报导引述消息人士称,中国铁道部拟发行总额约1,500亿元的企业债,高于去年1,000亿元水平.不过受困于净资产40%红线,最终规模迟迟未有定论.[ID:nSB1399392]

中国今年铁路建设在政策和资金多重支持下逐步回暖,前五个月固定资产和基建建设投资逐月走高,同比降幅则持续缩窄.此外,铁道部还表示将鼓励和民间资本依法合规进入铁路领域,对民间资本不单独设置附加条件.[ID:nSB1597228](完)