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货币新闻 | 2012年 3月 14日 星期三 18:05 BJT

〔香港个股〕长江基建正配售总值约3亿美元的新股--销售文件

路透香港3月14日电---据路透周三获得的销售文件显示,长江基建(1038.HK)正以先旧后新方式,在市场上配售总值约3亿美元的股份.

销售文件显示,这批股份的配售价为每股45.25-46.5港元,较长江基建周三收盘价48港元,折让3.1-5.7%.

花旗和汇丰负责是次配售安排.(完)

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--记者 雷美珍; 审校 林高丽

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