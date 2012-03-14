〔香港个股〕长江基建配售新股筹资约3亿美元,拟用于并购及偿债等(更新版)

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* 以先旧后新方式配股筹资约3亿美元

* 配售价为每股45.25-46.5港元

* 筹资所得款项用于一般企业用途、偿债或并购

路透香港3月14日电---正对多项大型并购进行研究的长江基建(1038.HK)周三先行在市场筹资约3亿美元,以便为一旦落实的收购行动储备"弹药".

据路透获得的销售文件显示,这家属亚洲首富李嘉诚旗下企业,以先旧后新方式,按每股45.25-46.5港元,配售总值约3亿美元的股份,所得款项将用于一般企业用途、偿债或并购.

配售价较长江基建周三收盘价48港元,折让3.1-5.7%.该股今天涨1.16%,优于大市恒生指数.HSI0.15%跌幅.

长江基建集团主席李泽钜此前在记者会上称,正研究数项投资,而由于公司的负债比率已降至10%以下,加上营运项目带来丰厚现金流量,有足够能力应付大规模收购以及债务再融资.[ID:nSH0099541]

先旧后新是指大股东先向投资者出售旧股,然后按同等价格认购同等数目的股份.销售文件显示,是次出售的新股,相当于长江基建现有股本约1.7%的股份.

花旗(C.N)和汇丰(0005.HK)负责是次配售安排.

花旗上周的研究报告称,长江基建手持80亿港元现金,而公司目前对超过10个新项目进行研究,相信未来18个月内有很多并购机会,并将从中选择符合股本回报率12%以及公司本身拥有营运经验的项目投资.

过去两年,长江基建在英国先后完成两宗大型并购,分别是2010年以57.75亿英镑收购英国电网资产以及2011年以24.1亿英镑收购英国水务公司Northumbrian Water.两宗交易均由长江基建牵头同系公司或大股东进行,不过庞大的资金投放使集团于去年底止净负债对权益比率升至14%,2010年底则为6%.(完)

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